الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يواجه حرس الحدود اليوم بحثًا عن العودة لمسار الانتصارات بالدوري

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لملاقاة نظيره حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويدخل النادي الأهلي المباراة مستهدفًا تحقيق الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره والعودة لمسار الانتصارات في بطولة الدوري، وذلك بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الزمالك في القمة بهدف لكل فريق. 

أما حرس الحدود فيبحث هو الآخر عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي اليوم بحثًا عن تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري أملًا في حجز مكان له في المربع الذهبي.     

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر،يأتي فريق حرس الحدود  في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة.

عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، اكرم توفيق، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس، أشرف بن شرقي، أحمد كوكا، محمد عبد الله.

ويغيب عن الأهلي اليوم أمام حرس الحدود كل من: طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول وخالد عبد الفتاح ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد وسمير محمد ورضا سليم ومصطفى مخلوف وعمر الساعي. 

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