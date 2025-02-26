من أمن العقاب أساء الأدب، حسام المندوه يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بعد أحداث مباراة القمة

أصدر حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك بيانًا رسميًّا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على أحداث مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك

وكتب حسام المندوه الآتي:"

تعليقًا على أحداث مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بكل تأكيد هي مجرد مباراة كرة قدم، رياضة وترفيه وهدفها متعة الجماهير وإسعادهم، فهي مباراة في إطار من المنافسة الشريفة، ليست حربًا أو نزاعًا.



وواصل: “وارد في أي فاعلية أو حدث عام وجماهيري أن يحدث بعض التجاوزات، وهذه التجاوزات من أي طرف مرفوضة جملة وتفصيلًا”.



وأضاف: “العقاب على أي تجاوز أو خروج عن المألوف أمر طبيعي ومقبول على أن يكون عادلًا بين الطرفين، لكن المرفوض تمامًا هو أن يخطئ المسؤول أو المؤسسة، وهذا ما لا نقبله”.

وواصل: “ومن ذلك خطأ لاعب أو تجاوزه في حق الجمهور، لأنه مسؤول ويعمل في إطار مؤسسي ومنظومه هي ناديه”.



وأشار: "خطأ إعلامي مسئول، يخرج مدفوع بانتمائه وميوله وقناعاته، ليثير الفتن والضغائن، ويخرج عن دوره وأمانته ومسئوليته، ليهاجم مؤسسات الدولة وجهاتها المسئولة ويسبهم ويتهمهم بعدم العدالة والانحراف والتجاوز، هذا أمر غير مقبول لأنه:

يخالف نصوص ومواد الميثاق ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي، لأن الإعلام رسالة، والحرية المسئولة أساس ممارسة العمل الإعلامي، وخاصة ما تضمنت المبادئ احترام القيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، واحترام تراث الوطن وهويته وقبول الآخر، وتأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.



وأضاف: “التزام الإعلامي بالدقة والأمانة والصدق وإسناد المعلومات والأخبار إلى مصادرها الأصلية، والالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية”.



وأضاف: “الأبواق والمنصات الإعلامية مسؤولية كبيرة، وكل من يعتلي منصة ويبث رسالة إعلامية، يجب أن يكون على قدر المسئولية والأمانة التي يحملها، وأن يقدم الصالح العام على ميوله وتوجهاته الشخصية، ولكن يعبث بأمن واستقرار الوطن، ويثير الفتن بين أبناء الوطن الواحد، ويسيء إلى الأجهزة المسؤولة، والتي تضم قامات قضائية وشخصيات مرموقة، فهذا أمر مرفوض تماما، ويحتاج الى وقفة جادة وحاسمة،لأن هذا الإعلامي تكررت تجاوزاته وإساءته للكثير من رموز ومؤسسات الدولة، وإثارة الفتن والمشاكل”.



وواصل: “ولا بد للأجهزة المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتخذ قرارات حاسمة تجاهه، وأن تتحرك لجان الاتحاد المصري لكرة القدم والرابطة لرد اعتبارها أمام تجاوزاته واتهاماته لها، لأن من أمن العقاب أساء الأدب”.



وأضاف: “لذلك أناشد رئيس مجلس الوزراء سرعة مواجهة هذه التجاوزات التي تضر بأمن واستقرار المجتمع، وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد، بصفته مسؤولًا عن أمن المجتمع واستقراره”.



بيان عاجل من مجلس الزمالك: هناك تحريض ضد جمهورنا من إعلامي فئوي

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًّا بعد أنباء نية رابطة الأندية المصرية بإيقاف جماهير القلعة البيضاء عقب مباراة القمة.

بيان نادي الزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أكد رفضه القاطع لمحاولات البعض بتوجيه رابطة الأندية المحترفة لتوقيع عقوبات على نادي الزمالك وجماهيره عقب لقاء القمة الأخير أمام النادي الأهلي في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن النادي في بيانه الرسمي، تمسكه بحقوق جماهيره وحرصه على عدم المساس بها باعتبارهم السند الحقيقي للنادي في كل الأوقات.

وقال النادي في بيانه: إنه تابع مجلس إدارة نادي الزمالك الإدعاءات والتحريض ضد جمهوره التي مارسها إعلامي بإحدى القنوات الفئوية ومعروف عنه انحيازه الصارخ ضد الزمالك وجماهيره بشكل دائم، إلى جانب التحريض الممنهج من جانبه ضد جمهور الزمالك لدفع رابطة الأندية المحترفة لإصدار قرارات ضد الزمالك وجماهيره، بل وصلت هذه الأفعال لتهديد مسؤولى رابطة الأندية إما بعقاب جمهور الزمالك أو الاستقالة والرحيل من مناصبهم.

وواصل: “ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يسمح بأن يتم إدارة مسابقات الكرة في مصر عبر منابر الإعلام، وأنه من المفترض أن يكون كيان رابطة الأندية هو كيان احترافي مُستقل بعيد عن الأهواء والانتماءات”.

وأضاف: “كما يُجدد مجلس إدارة نادي الزمالك مخاطبته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على ضرورة التدخل لضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر، والذي قد يؤدي استمراره بهذا الشكل إلى الإنزلاق نحو ما لا يحُمد عقباه، وحتى لا يؤدي إلى إفساد كل الجهود المبذولة لتوفير مناخ رياضي خالي من الاحتقان وإثارة العنف”.

واستكمل البيان: أن نفس الإعلامي المقصود تحدث بصورة واضحة للعيان ( الفيديوهات في حلقة أمس الاثنين تبرهن على صحة ذلك) تؤكد إننا مقبلون على مرحلة لن يكون فيها أي نجاح لنبذ التعصب، وتصرفاته السابقة خير دليل على ذلك ونحن في غنى عن سرد وقائع يعلمها القاصي والداني أوصلتنا إلى مرحلة ينبغي عدم العودة إليها مجددًا.

وأتم:" أنه ختامًا فإن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالروح الرياضية واتباع كافة الخطوات الكفيلة بأن يكون الاحترام والعدالة بين جميع الأطراف في منظومة كرة القدم هو السائد بعيدًا عن الانتماءات والأهواء من جانب البعض والتي تحتاج إلى تدخل حاسم قبل فوات الأوان.

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