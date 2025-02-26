بيان من الجيش السوداني بشأن مصرع عسكريين ومدنيين في تحطم طائرة عسكرية (فيديو)

أعلن الجيش السوداني مساء الثلاثاء مقتل عدد من العسكريين والمدنيين في تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان غربي العاصمة.

وذكر الجيش في بيان: "تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا مساء الثلاثاء واحتسبنا عددًا من القتلى والمصابين عسكريين ومدنيين، جرى إسعاف المصابين بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة بالإسكان الحارة 75".

وأوضح مصدر عسكري في الخرطوم أن "طائرة نقل تابعة للجيش السوداني تحطمت، وأسفر الحادث عن مقتل عدد من الضباط كانوا على متنها".

وأشار إلى الطائرة تحطمت نتيجة "خطأ فني"، مما أسفر عن مقتل عدد من الضباط الذين كانوا على متنها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد من موقع الحادث، وسط تدخل فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

🛑 أولى فيديوهات حادث تحطم طائرة الأنتنوف العسكرية فى أمدرمان قبل نحو ساعة من الآن.

و التى لم يصدر أى تصريح رسمى بشأنها حتى الآن، وتعتبر هذه الطائرة الثانية التى تتحطم للجيش خلال 48 ساعة، حيث تحطمت الأولى فوق سماء نيالا بجنوب دارفور وراح ضحيتها قائد عمليات القوات الجوية للجيش. pic.twitter.com/SJWEerkLOn — أنقذوا السودان Save Sudan 🇸🇩 (@blackboy) February 25, 2025

وأعلنت السلطات فتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث، وسط ترجيحات أولية بأن عطلا فنيا كان وراء سقوط الطائرة.

كما أوضح مصدر طبي في مستشفى النوّ في أم درمان، أن "جثث خمسة مدنيين على الأقل، وعدد من الجرحى، نقلت للمستشفى بعد الحادث".

فيما أفاد شهود عيان بوقوع أضرار في العديد من المنازل قرب موقع الحادث.

وأفاد سكان في شمال أم درمان عن سماع دوي انفجار كبير جراء تحطم الطائرة الذي تسبب كذلك بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء المحيطة.

وأشار أحد الشهود إلى أن الطائرة كانت تحلق في اتجاه الجنوب عند تحطمها قرب قاعدة وادي سيدنا التي تضم مطارًا عسكريًّا.

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