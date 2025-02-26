نقل المطرب الشعبي ريكو إلى العناية المركزة في دبي

علمت فيتو بتعرض المطرب الشعبي ريكو إلى أزمة صحية بشكل مفاجئ أثناء وجوده في دبي دخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى.

أزمة ريكو الصحية

وحصلت فيتو، على صورة خاصة بوجود ريكو في العناية المركزة، وملامح المرض تبدو عليه.

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