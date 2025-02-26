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أخبار مصر

رئيس المتحف المصري الكبير يكشف آخر الاستعدادت لحفل الافتتاح

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف يُعد هدية مصر للعالم، وهو حدث مرتقب على المستوى الدولي، حيث أصبح افتتاحه موضع اهتمام واسع النطاق بين الشعوب المختلفة.

 

حدث ثقافي عالمي

وأضاف غنيم، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة القاهرة الإخبارية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أكبر حدث ثقافي عالمي خلال العقدين الماضيين، مشيرًا إلى أن تأثيره سيمتد إلى دعم قطاع السياحة في مصر بشكل كبير.

وأوضح أن الدولة المصرية لم تقتصر على إنشاء المتحف فقط، بل عملت على تطوير البنية التحتية المحيطة به، بما في ذلك شبكات الطرق والمطارات وإقامة فنادق جديدة، مما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التدفق السياحي المتوقع بعد الافتتاح.

 

استخدام التكنولوجيا الحديثة في المتحف المصري الكبير

وفي ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المتحف، أشار غنيم إلى أن التحدي الأكبر لم يكن في امتلاك مصر لأعظم الآثار في العالم، بل في كيفية عرضها بطريقة تليق بمكانتها، مع دمج أحدث تقنيات العرض والتصميم المعماري، موضحًا أن المتحف يمثل تناغمًا فريدًا بين عراقة الحضارة المصرية القديمة والابتكار التكنولوجي الحديث، مما يجعله تجربة استثنائية للزوار.

وختم غنيم حديثه بتأكيد أن العالم بأسره يترقب هذا الحدث الثقافي المهم، الذي يعكس جزءًا كبيرًا من التراث الإنساني، ويضع مصر في مكانة ريادية في مجال السياحة الثقافية.

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