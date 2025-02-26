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خارج الحدود

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بإشراف مصر

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

أعلنت حركة حماس التوصل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

 

انفراجة في أزمة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وقالت حماس إنه خلال زيارتها إلى القاهرة "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".

زيارة القاهرة لحل مشكلة الأسرى الفلسطينيين

وذكر بيان حماس أن وفدها، برئاسة خليل الحية، اختتم زيارته إلى القاهرة حيث عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، تناولت مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إضافة إلى بحث مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد وفد الحركة، وفق البيان، "موقفه الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود الاتفاق ومراحله كافة".

 

تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين

وكان مصدر مصري مطلع، أعلن أنّ الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي. 

وذكر المصدر، أنّ الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة تحت إشراف مصر.

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