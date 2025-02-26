الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

اليوم، الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين

رضا عبد العال، فيتو
رضا عبد العال، فيتو

تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، الحكم في دعوى مقامة من رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين، بسبب تصريحات أدلى بها الأخير عبر برنامجه  "آخر النهار"  اعتبرها المدعي سبًّا وقذفًا.

 

واتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته، وفي المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار، والذى قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئًا. 

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الإعلامي تامر أمين المحكمة الإقتصادية رضا عبدالعال محكمة الاقتصادية الأهلى والزمالك
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