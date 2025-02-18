أخبار مصر: مفاجأة مرعبة عن سفاح المعمورة، كارثة في الغربية بسبب صواريخ رمضان، نداء من شعبة الذهب، قصة المؤامرة على جروس

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

محامى سفاح المعمورة يفجر مفاجأة عن شقق المتهم المستأجرة والمملوكة ويتوقع وجود ضحايا جدد وشريك

في نسمات كل صباح يعتاد أهالي الإسكندرية خلال هذه الفترة على الاستيقاظ على أجواء شتوية هادئة ورياح متغيرة شديدة البرودة، لكن هذه المرة استيقظت المدينة الساحلية على فاجعة تشبه أحداثها المشاهد الدرامية وأفلام الرعب.

الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مؤكدة أن البلاد تشهد عودة لسقوط الأمطار ونشاط للرياح بدءًا من غد الأربعاء، إضافة إلى انخفاض بدرجات الحرارة الجمعة المقبل.

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، مقطعي فيديو لمفتي سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، أحمد بدر الدين حسون في مدينة حلب.

هكشف عن أسمائهم، أمير عزمي يكشف قصة المؤامرة على جروس في الزمالك وحقيقة إصابته بالزهايمر

أطلق أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق بنادي الزمالك، تصريحات نارية عقب رحيله برفقة الجهاز الفني السابق بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تدريب القلعة البيضاء.

الفرصة الأخيرة، اليوم غلق باب تلقي طلبات وظائف المونوريل

وظائف المونوريل، تغلق شركة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، باب تلقي طلبات وظائف المونوريل مع نهاية مواعيد العمل اليوم على أن يتم بعدها فحص الطلبات الخاصة بالمتنافسين.

انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

انتهت فجر الثلاثاء مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، وذلك بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه إبقاء قواته في خمس نقاط استراتيجية عند الحدود.

عالم أمريكي يقترح تفجير قنبلة نووية ضخمة لإنقاذ الأرض

أعلن أندرو هافيرلي، العالم الأمريكي من معهد روتشستر للتكنولوجيا، في دراسة نشرت على موقع arXiv، أن تفجير رأس نووي كبير في المحيط قد يؤدي إلى إبطاء تغير المناخ.

في ألمانيا وفرنسا، تفاصيل جديدة في رحلة علاج محمود الخطيب

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يحتاج إلى الراحة فقط، وسيخضع لبرنامج علاجي في أوروبا.

حملات مدفوعة ولازم أتكلم، عمرو سعد يقصف جبهة محمد رمضان بعد اتهام تقليده في دراما رمضان

أثار الجدل الدائر بين النجمين محمد رمضان وعمرو سعد ما زال مستمرًّا، تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين الجماهير والنقاد.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

البنك الدولي يصدر تقييما وشيكا لأضرار الحرب في غزة وأوكرانيا

قالت آنا بيردي المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي أمس الإثنين إن البنك سيصدر تقييمًا للأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية في غزة في الأيام المقبلة إلى جانب تقييم محدث للأضرار بأوكرانيا في 25 فبراير.

أمير عزمي مجاهد يفتح النار على الزمالك: السماسرة هيودوا النادي في داهية

أطلق أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق بنادي الزمالك، تصريحات نارية عقب رحيله برفقة الجهاز الفني السابق بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تدريب القلعة البيضاء.

سناتور جمهوري حليف لترامب يرفض خطة غزة: لن تنجح والشيوخ لن يوافق عليها بأي طريقة

أعلن السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، أمس الإثنين، رفضه اقتراح الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منه، في حين توقع السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال أن تطرح دول عربية بديلا قابلا للتطبيق.

شعبة الذهب للمواطنين: اشتروا الآن الفترة المقبلة مش في صالحكم (فيديو)

أجاب هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن سؤال: هل يواصل الذهب صعوده خلال الأيام المقبلة.

مشروع قانون أمريكي لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة رسمية

تقدمت النائبة عن الحزب الجمهوري في نيويورك كلوديا تيني، بمشروع قانون يهدف إلى جعل عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو، عطلة فيدرالية عامة.

اليوم، اجتماع هام لـ اتحاد كرة اليد مع كارلوس باستور

يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اجتماعا هاما اليوم الثلاثاء مع الإسباني كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني، لوضع سياسة التعامل مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

بدون قرارات، اختتام القمة الأوروبية حول أوكرانيا

اختتم في باريس الاجتماع الطارئ لعدد من القادة الأوروبيين حول أوكرانيا دون صدور أي قرارات أو بيان ختامي أو مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي نظم الاجتماع.

DMC تعرض البرومو الأول لبرنامج "مدفع رمضان" لمحمد رمضان (فيديو)

عرضت قناة DMC البرومو الأول لبرنامج “مدفع رمضان” الذي يقدمه الفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2025.

مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 15 آخرين في سقوط حافلة بواد في بوليفيا (فيديو)

لقي أكثر من 30 شخصًا مصرعهم وأصيب 15 آخرين جراء سقوط حافلة في واد في مقاطعة بوتوسي في جنوب بوليفيا، حسبما ذكرت صحيفة "لا رازون".

وزير البترول الأسبق يزف بشرى بشأن اتفاقية تسييل الغاز بين مصر وقبرص (فيديو)

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، الأهمية الكبرى لما شهده معرض ومؤتمر مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، مشيرًا إلى أن الحدث لم يقتصر على حضور شخصيات، بل كانت دول، ما يعكس حجم التأثير والدور الإقليمي لمصر.

طياران شاهدا جسما غريبا، تعليق حركة الطيران بمطار غازي عنتاب التركي (فيديو)

أبلغ طياران في مطار غازي عنتاب التركي عن رؤية جسم غريب ومضيء في السماء، مما أدى إلى تعليق حركة الطيران في المطار لفترة من الزمن.

تفحم سيارتين بكفر الزيات في الغربية بسبب صواريخ رمضان (صور)

نشب حريق هائل في سيارتين ملاكي بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب صواريخ رمضان، مما أدى إلى تفحم السيارتين.

مخترع أشهر منتج شوكولاتة في العالم، وفاة الكيميائي الإيطالي فرانسيسكو ريفيلا

أعلنت عائلة فرانسيسكو ريفيلا، الكيميائي الإيطالي المعروف باختراعه منتج شوكولاتة "نوتيلا"، وفاته في يوم عيد الحب عن عمر يناهز 97 عامًا.

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