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رياضة

في ألمانيا وفرنسا، تفاصيل جديدة في رحلة علاج محمود الخطيب

الخطيب، فيتو
الخطيب، فيتو

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يحتاج إلى الراحة فقط، وسيخضع لبرنامج علاجي في أوروبا.

وقال سعد شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "جواب الخطيب لشركة القلعة الحمراء، يدل أنه ما زال يتواجد ويعمل ويتابع كل شيء".

تفاصيل رحلة علاج الخطيب 

واستطرد: "تم تأجيل الإجراءات الطبية الخاصة بالخطيب منذ سنة ونصف، بسبب ارتباط النادي بالعديد من الملفات الهامة، ووجود أحداث متلاحقة في النادي".

وأردف: "الخطيب سيخضع للعلاج في ألمانيا وفرنسا، ونتابع معهم للتنسيق حول المواعيد، وطلبوا منه الحصول على فترة راحة قبل بدء العلاج، وهذا جزء من البرنامج العلاجي الخاص بالخطيب".

وتابع: "فكرة الانتقالات في الأهلي تغييرات عن السابق، والأمر أصبح لا ينحصر في الدوري المصري، وهناك بحث في أوروبا، بجانب الدوريات الخليجية".

وأكمل: "حالة الخطيب مطمئنة وسيعود بعد فترة الراحة بشكل طبيعي، ونرتب حاليًا مواعيد سفر الخطيب إلى الخارج، ومجلس إدارة الأهلي على قلب رجل واحد".

وشدد: "الخطيب يقدر أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي، ولذلك فضل أن يعلمهم بالأمر قبل حصول على فترة الراحة بسبب وجود ارتباط عاطفي بينه وبين الجمهور".

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الأهلي محمود الخطيب سعد شلبي الخطيب الدوري المصري

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