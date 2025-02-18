الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مؤكدة أن البلاد تشهد عودة لسقوط الأمطار ونشاط للرياح بدءًا من غد الأربعاء، إضافة إلى انخفاض بدرجات الحرارة الجمعة المقبل.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، توقعت الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة 3 فجر اليوم الثلاثاء حتى التاسعة صباح نفس اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 18 فبراير 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس غدا الأربعاء 19 فبراير والخميس 20 فبراير 2025

وعن طقس الأربعاء والخميس قالت هيئة الأرصاد: “يشهد طقس الأربعاء والخميس أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق متفرقة على فترات متقطعة”.



موعد انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير 2025 سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2:3 درجات.

كما لفتت أيضا إلى أن اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير إلى 23 فبراير 2025، يشهد الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة.

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