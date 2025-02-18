مخترع أشهر منتج شوكولاتة في العالم، وفاة الكيميائي الإيطالي فرانسيسكو ريفيلا

أعلنت عائلة فرانسيسكو ريفيلا، الكيميائي الإيطالي المعروف باختراعه منتج شوكولاتة "نوتيلا"، وفاته في يوم عيد الحب عن عمر يناهز 97 عامًا.

ويطلق الإعلام الإيطالي على فرانسيسكو ريفيلا لقب "أبو النوتيلا"، فقد أدى دورًا محوريًّا في خلق أشهر منتج شوكولاتة بالبندق في العالم.دأ ريفيلا مسيرته المهنية في شركة "فيريرو" الإيطالية في عام 1952، عندما كان يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد أن حصل على درجة الماجستير في الكيمياء البرومولوجية.

وعمل في "غرفة الكيمياء" في فيريرو، إذ كان جزءًا من الفريق المسؤول عن تطوير المنتجات الجديدة من خلال مزج وتنقية المواد الخام.

منتج شوكولاتة نوتيلا

وعمل ريفيلا جنبًا إلى جنب مع "ميشيل فيريرو"، وريث الشركة، وشارك في العديد من الابتكارات الشهيرة في فيريرو.

وبدأ ريفيلا تطوير نوتيلا بمنتج يسمى "جياندوجوت"، الذي تم تقديمه في عام 1946، وهو عجينة شوكولاتة وبندق. وتطورت العجينة إلى شكل أكثر قابلية للدهن تحت اسم "سوبر كريما" في عام 1951.

واستغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن قبل أن يتم تحسين الوصفة، لخلق أول عبوة من كريمة البندق والكاكاو في عام 1964.

وتعد نوتيلا من أشهر المنتجات على مستوى العالم، وهي مصنوعة من سبعة مكونات: السكر، وزيت النخيل، والبندق، والحليب، والكاكاو، والليسيثين، والفانيلا. وما زالت نوتيلا تحظى بشعبية كبيرة، إذ يتم الاحتفال بيوم نوتيلا العالمي في 5 فبراير من كل عام.

وبعد تقاعده، انتقل ريفيلا إلى الزراعة الفاكهية وشارك في رياضة البالابونجو الإيطالية التقليدية.

ترك ريفيلا وراءه ثلاثة أبناء وابنة وسبعة أحفاد. وتأتي وفاته بعد مرور 10 سنوات تمامًا على وفاة ميشيل فيريرو، وريث فيريرو.

وأسهم ريفيلا في فيريرو بشكل كبير، كما أسهمت اختراعاته في خلق نوتيلا، مما جعله شخصية أساسية في عالم الحلويات.

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