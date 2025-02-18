البنك الدولي يصدر تقييما وشيكا لأضرار الحرب في غزة وأوكرانيا

قالت آنا بيردي المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي أمس الإثنين إن البنك سيصدر تقييمًا للأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية في غزة في الأيام المقبلة إلى جانب تقييم محدث للأضرار بأوكرانيا في 25 فبراير.

وأضافت أن تقرير غزة الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدم نظرة عامة أكثر شمولا للأضرار التي لحقت بالقطاع الفلسطيني بعد أن أظهر تقرير مؤقت في أبريل أن القطاع تكبد أضرارا قيمتها 18.5 مليار دولار في البنية الأساسية الحيوية في الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.



إعمار غزة

أفاد تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، بأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره العدوان الإسرائيلي على القطاع تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارًا على مدى الأعوام الثلاثة الأولى.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير جرى إعداده بناء على طلب الجمعية العامة أن «المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53142 مليار دولار، ضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20568 مليار دولار».

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