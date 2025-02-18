شعبة الذهب للمواطنين: اشتروا الآن الفترة المقبلة في صالحكم (فيديو)

أسعار الذهب، أجاب هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن سؤال: هل يواصل الذهب صعوده خلال الأيام المقبلة.

سعر أوقية الذهب

وقال "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "عندما وصل سعر أوقية الذهب لـ2000 دولار سنة 2020 وقت جائحة كورونا كان رقمًا قياسيًّا جديدًا لم يحققه قبل ذلك، ووقتها كنا نتساءل أكان الوقت مناسب للشراء وتكرر المشهد والسؤال على مدار الفترة الماضية.

أرقام قياسية في أسعار الذهب

وتابع: "نحقق أرقامًا قياسية في أسعار الذهب وهناك مخاوف إذا كان هذا المستوى عاليًا في الشراء، لكننا نؤكد أن الاستثمار في الذهب على فترات طويلة المدى يجعل صاحبه في منطقة آمنة ويحقق أرباحًا".

نصيحة بشأن شراء الذهب

وأضاف: "لو انخفض سعر الذهب في أوقات معينة إلا أنه يعود مرة أخرى يستعيد قوته ونشاطه ويتخطى السعر الذي حققه، وبالتالي ننصح الناس بالشراء لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة".



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