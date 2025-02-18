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خارج الحدود

طياران شاهدا جسما غريبا، تعليق حركة الطيران بمطار غازي عنتاب التركي (فيديو)

مطار غازي عنتاب التركي،
مطار غازي عنتاب التركي، فيتو

أبلغ طياران في مطار غازي عنتاب التركي عن رؤية جسم غريب ومضيء في السماء، مما أدى إلى تعليق حركة الطيران في المطار لفترة من الزمن.


وحسب التفاصيل الأولية، كانت الحادثة حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، عندما لاحظ الطياران وجود جسم مضيء وغير معروف على ارتفاع يقارب 10 آلاف قدم أثناء تحليقهم. وعلى الفور، تم إبلاغ برج المراقبة الجوية بالواقعة، التي لم تظهر على شاشات الرادار.

بعد تلقي البلاغ، قررت إدارة المطار تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط تحسبا لأي طارئ، مما تسبب في تأخير عدد من الرحلات الجوية.

 

 ولم يتمكن الخبراء حتى الآن من تحديد طبيعة الجسم الغريب، إلا أن بعض التكهنات تشير إلى أنه قد يكون طائرة مسيرة (درون)، لكن هذا لم يتأكد بعد.

وذكر مسؤولون في المطار أن حركة الطيران ستستأنف بمجرد التأكد من مصدر الجسم الغريب وضمان سلامة المجال الجوي.

هذا الحادث أثار فضول الكثيرين، خاصة مع تزايد التقارير العالمية عن مشاهدات أجسام غريبة في السماء، مما يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول طبيعة هذه الظواهر.

يُذكر أن مطار غازي عنتاب يعد واحدا من المطارات المهمة في جنوب تركيا، ويخدم آلاف المسافرين يوميا.

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