DMC تعرض البرومو الأول لبرنامج "مدفع رمضان" لمحمد رمضان (فيديو)

عرضت قناة DMC البرومو الأول لبرنامج “مدفع رمضان” الذي يقدمه الفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2025.

ونشر محمد رمضان البرومو التشويقي للبرنامج وقال: “رمضان في رمضان.. رمضان في رمضان”.

برنامج “مدفع رمضان”

وأمس أعلن الفنان محمد رمضان، انطلاق عمله الجديد “مدفع رمضان” على شاشة قناة DMC الليلة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل.

ونشر رمضان منذ قليل بوستر العمل عبر صفحته على فيس بوك؛ منوهًا ببدء عرضه الليلة منتصف الليل.



وكان الفنان محمد رمضان شوق جمهوره عن برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم 2025 على قناة DMC.

وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قال “رمضان” إن البرنامج حقيقي وليس مجرد شائعة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى إسعاد جمهوره، خاصة بعدما اعتقد البعض أنه مجرد مزحة.

موعد عرض برنامج “مدفع رمضان”

وأوضح محمد رمضان أن “مدفع رمضان” سيُعرض مباشرة بعد أذان المغرب، مؤكدًا أنه يقدم “دراما من نوع جديد”، معربًا عن ثقته في نجاحه.

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