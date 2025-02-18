أمير عزمي مجاهد يفتح النار على الزمالك: السماسرة هيودوا النادي في داهية

أطلق أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق بنادي الزمالك، تصريحات نارية عقب رحيله برفقة الجهاز الفني السابق بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تدريب القلعة البيضاء.

أمير عزمي مجاهد

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "نادي الزمالك هيروح في خبر كان بسبب السماسرة، وإدارة النادي عارفة كل حاجة في النادي وهو سمسار واحد وتشعر أنه ماسك على النادي ذلة".

وأضاف: "خلال فترتي في الزمالك اجتمعت مرة واحدة مع لجنة الكرة في حضور حسين لبيب وهشام نصر وحسام المندوة وطارق السيد وعبد الواحد السيد".

وواصل: “أخبرت مجلس الإدارة بالحقائق لكن كانوا زعلانين من كلامي، وأنا راجل حر ومش بفكر أقعد أطول فترة في نادي الزمالك، ومجلس إدارة الزمالك لم يتواصل معي نهائيا وجروس كلمني قال لي تعالى أنزل الملعب أنا عاوزك معايا في الجهاز”.

وبسؤاله عن سبب أن جروس ينادي لاعبي الزمالك بأرقام قمصانهم وليس بأسمائهم خاصة مع تقدمه في العمر قال: "جروس كان يدرب 37 لاعبًا في الملعب، وفي أول يومين أو 3 كان يعرف 5 لاعبين فقط وهم محمود حمدي الونش ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد وثنائي آخر".

اختتم تصريحاته: تواجدت في الزمالك على عكس رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك، والإدارة كانت رافضة تعملي عقد رغم طلب جروس، وأنا عكس أي مدرب بيطلب فلوس كتيرة كل ما يجي.

وحصل لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، أمس الإثنين على راحة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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