محامى سفاح المعمورة يفجر مفاجأة عن شقق المتهم المستأجرة والمملوكة ويتوقع وجود ضحايا جدد وشريك

سفاح المعمورة، في نسمات كل صباح يعتاد أهالي الإسكندرية خلال هذه الفترة على الاستيقاظ على أجواء شتوية هادئة ورياح متغيرة شديدة البرودة، لكن هذه المرة استيقظت المدينة الساحلية على فاجعة تشبه أحداثها المشاهد الدرامية وأفلام الرعب.

وما حدث في الإسكندرية يعيد للأذهان قصة جرائم ريا وسكينة، تلك القصة التي يتناقلها الأجيال لفظاعة الجرم، لكن القصة التي هزت الرأي العام مؤخرًا بطلها محام يدعى نصر الدين “52 عامًا” الذي حول مقراته الشخصية المتعدد بعدد من المحافظات حيث حول هذه المقرات والتي يتخذ منها سكن في نفس الوقت إلى مقبرة لدفن جثث ضحاياه.

ورغم اكتشاف الجريمة البشعة منذ عدة أيام لكن يوميًّا تنكشف أحداث جديدة وبلاغات عن اختفاء أشخاص لهم علاقة بالمحامي المذكور. خاصة بعد تأكيدات الأجهزة الأمنية وهيئة الدفاع عن وجود ضحايا آخرين تم دفنها داخل الغرف المغلقة في بعض المنازل والمحافظات على يد “سفاح المعمورة”.

وتعد قضية “سفاح المعمورة” لغزًا كبيرًا تحاول الجهات الأمنية فك طلاسمه، ولخطورة القضية أجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا مع محامي سفاح الإسكندرية ليكشف تفاصيل جديدة حول القضية المعروفة إعلاميًّا “بسفاح المعمورة”.

وفي البداية قال أميران السيد عثمان، محامي سفاح الإسكندرية، إن القضية تم اكتشافها عن طريق شخص يدعى “إسلام” أحد سكان العقار عقب سماعه صوت مشاجرة بالعقار توجه إلى المنزل بالطابق الأرضي وعند فتح المنزل وجد المتهم ومعه أحد المضبوطين في القضية تكشف له عن وجود جثث بداخل إحدى الغرف بالمنزل، موضحًا أن قاطني العقار سارعوا على الفور بإبلاغ رجال الأمن لتكنشف جرائم المتهم بالعثور على جثتين لسيدتين.

وأضاف أن عقب تحقيقات النيابة العامة مع المتهم لم ينكر ارتكابه للواقعة الأولى وعقب تداول الكثير من وسائل الإعلام الواقعة أبلغ بعض المستأجرين رجال الأمن عن طريق البلاغات باستئجار المتهم شقة أخرى وبها أعمال حفر بداخلها.

واستكمل عثمان، أن أجهزة الأمن تحركت على الفور إلى أحد الشقق التي كان يستأجرها المتهم في أماكن أخرى لتكشف عن وجود ضحية أخرى بجوارها متعلقات شخصية وهي ساعدت الأجهزة الأمنية عن كشف هوية الجثة الثالثة.

وتابع: "الوضع لا يزال يتكشف أكثر يومًا عقب الآخر من قبل جهات البحث الأمني التي عاينت جميع الشقق التي استأجرها المتهم، والتي بلغ عددها 18 شقة في الإسكندرية إلى وجود أيضا 4 شقق آخرين فى محافظة القاهرة "، موضحًا أن جميع هذه الشقق كانت في أدوار أرضية باستثناء شقة واحدة كانت في الدور الثالث.

وأوضح “عثمان”، أنه تم تقديم أكثر من 8 بلاغات آخرين وأجرت النيابة العامة التحقيق مع البلاغات المقدمة للوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل الجديدة في القضية.

كما كشف أميران عثمان، عن وجود عدد الشقق خارج محافظة الإسكندرية استأجرها وتملكها المتهم في عدد من المحافظات وهو ما يوسع دائرة البحث عن ضحايا آخرين خارج المحافظة.

وأوضح عثمان، أنه خلال التحقيقات ظهرت عقود لشقق خارج الإسكندرية في محافظات القاهرة بالحي السابع بمدينة نصر، وكفر الشيخ ببيلا، والإسماعيلية بخلاف 18 شقة بالإسكندرية، مؤكدًا أن المتهم لم ينكر استئجاره لتلك الشقق، وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها في تلك المحافظات لتفتيش الشقق ولمعرفة هل ارتكب فيها جرائم من عدمه.

وفجر عثمان، مفاجأة، قائلًا إنه قد يكون هناك شريك للمتهم في هذه الجرائم، وهو ما يجري التأكد منه خلال التحقيقات، مؤكدًا أن المحاماة كما نص الدستور في المادة 198 أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع.

وأوضح عثمان أن العدالة لن تحقق إلا بالكشف عن كافة الوقائع وأن دور هيئة الدفاع الحفاظ على الشرعية الإجرائية وضمان تحقيقات ومحاكمة عادلة وهو ما اتضح من النيابة العامة في بداية الواقعة.

وأشار عثمان إلى أن لو ثبتت هذه الوقائع للمتهم بارتكابه لمثل هذه الجرائم في عقلية سليمة وارتكاب هذه الجرائم عن إرادة حرة فيستحق الإعدام والحكم عليه كما ينص القانون لأن هذه الواقعة مؤسفة للغاية.

واستكمل عثمان أن روايات الواقعة كثيرة للمتهم بارتكابه لمثل هذه الجرائم ولكن هناك رواية صحيحة وهي التي توكد ارتباطه بعلاقة من الحب والغيرة مع زوجته التي كان يتزوجها زواج عرفي وعقب حدوث ما بينهم خلافات أدى فى النهاية إلى التعدي عليها وأسفر عن وفاته.

وقال إن ارتكاب المتهم للجريمة الثانية مع أحد السيدات الموكلين بسبب خلافات مالية بينهما فقام بقتلها ودفنها بجوار زوجته بداخل الغرفة

وكشف عثمان، أن المتهم ليس ممارسًا لمهنة المحاماة وأنه تمت إزالة القيد له بجدول المحاماة من عام 2009 إلى 2017 لأنه كان في هذه الفترة يتواجد في دولة السعودية والأردن ولم يقم بتجديد الاشتراك بجدول المحاماة ويفترض إعادة قيدة منذ عام 2017 حتى هذه اللحظة، موضحًا أن المتهم خريج عام ٢٠٠٠ فبالتالي لو كان ممارسًا للمهنة كان سيحمل كارنيه نقض إلا أنه يحمل كارنيه استئناف بذلك الأمر لم يمارس المهنة منذ فترة طويلة.

وأكد أن المتهم لم ينسب إلى مهنة المحاماة وهو ليس محاميًا مشتغلًا ولا أحد من المحامين تعرف عليه غير البعض القليل منهم قائلًا “ليس كل من يحمل كارنيه خاصًّا بالمهنة التابع له يصبح ممارسًا لها”.

وأشار إلى أن الواقعة لا تزال قيد التحقيقات من السلطات الأمنية والنيابة العامة وهناك فريق من البحث الجنائي يواصل مداهمة الكثير من الشقق التى كان يستأجرها المتهم فى بعض المحافظات عبر البلاغات المقدمة، مضيفا ان الأجهزة الأمنية منذ الساعات الأولى فى القضية وهى تبذل أقصى المجهودات في الكشف عن الحقائق الكاملة حول القضية.

وأشار إلى أنه وفق مستجدات القضية وإجراءات التحقيق، فقد تكشف الأيام القادمة عن وجود ضحايا آخرين محتملين، لافتا إلى أن احتمالات وجود شركاء آخرين للمتهم الرئيسي في ارتكاب جرائمه ما زالت قائمة.

فيما تتحرى جهات التحقيق عن ممتلكات سفاح المعمورة بالقاهرة وهي عبارة عن شقة في الحي السابع بالإضافة إلى وجود ٣ شقق كان قد استأجرها في وقت سابق، بالإضافة إلى شقق في محافظة كفر الشيخ مركز بيلا ومحافظة الإسماعيلية. ليرتفع عدد شقق التي استخدمها السفاح إلى ٢٨ شقة استخدمها.

وتوجه فريق من النيابة بإشراف المستشار أحمد الخولي، رئيس نيابة ثان المنتزه، إلى محل الواقعة لمعاينته، وتبين من معاينة النيابة، أن العقار الذي به الشقة، يقع بشارع 268 بمنطقة المعمورة البلد، متفرع من سارع مدرسة مي زيادة، مكون من طابق أرضي و٣ طوابق علوية، والشقة محل الواقعة، توجد بالطابق الأرضي، مكونة من غرفتين وصالة صغيرة، ويوجد بإحدى الغرف آثار حفر ونزع بعد بلاط الأرضية، وجرى التحفظ على جميع محتوياتها.



وقام فريق النيابة بسؤال ملاك العقار والسكان وبعض الجيران،وأجرى فريق النيابة التحقيق مع 3 أشخاص ألقى القبض عليهم مع المحامي مستأجر الشقة، بينهم سيدتين.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم "ن.أ" محامي في العقد الخامس من العمر، قام باستئجار الشقة محل الواقعة منذ شهر أكتوبر الماضي بنظام القانون الجديد، بمنزل عائلة، وعلى الرغم من انهم عرضوا عليه إحدى الشقق بالطابق العلوي إلا أنه فضل استئجار شقة بالطابق الأرضي بحجة، أن زوجته تعاني من وجع قدميها.



ووفقا لأقوال أحد الشهود في التحقيقات، ان المحامي المتهم منذ استئجار الشقة ظهرت عليه علامات الريبة، والسلوك غير السوي، حيث يقوم بإغلاق النوافذ بالكامل ولا يفتحها إطلاقا، فضلا عن إقامة سهرات حمراء داخل الشقة تنبعث منها رائحة الخمور والمخدرات، مما أثار حفيظة الملاك وحذروه أكثر من مرة وطلبوا منه مغادرة الشقة.



وأضاف الشاهد في أقواله أنه يوم الحادث سمع أصواتا وصراخا ينبعث من شقة المحامي، وعلى الفور نزل لاستطلاع الأمر ووجد المحامي بصحبته شخص آخر وسيدتين، ويبدو عليهم جميعا الارتباك فطلب منه جمع متعلقاته ومغادرة الشقة.



ولفت نظر الشاهد إحدى غرف الشقة المغلقة فطلب منه فتحها، إلا أن المتهم رفض بحجة أن المفتاح ضائع، فقام بكسرها وعند الدخول كانت المفاجأة بوجود أعمال حفر ونزع للأرضية وعلى الفور أتصل الشاهد بشرطة النجدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء أعمال الحفر، تم استخراج كيس أسود من البلاستيك كبير الحجم عثر بداخله على جثة، لإحدى السيدات، وباستكمال أعمال الحفر جرى استخراج بطانية وبفضها وحد داخلها جثة سيدة.



ووفق التحريات المبدئية، الجثة الاولى، لزوجة المحامي عرفيًّا كانت قد قتلت في موقع آخر وقام المتهم بنقلها في المكان محل العثور عليها بعد فترة من وقوع الجريمة، ودفنها داخل الغرفة خشية افتضاح أمره.

أما الضحية الثانية فهي موكله للمتهم، وتخلص منها بقتلها ودفنها بجوار الضحية الأولى في ذات الغرفة.

وعلى الفور جرى القبض على المحامي، والأشخاص الذين كانوا متواجدين بصحبته وباشرت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.