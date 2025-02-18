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الفرصة الأخيرة، اليوم غلق باب تلقي طلبات وظائف المونوريل

المونوريل، فيتو
المونوريل، فيتو
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وظائف المونوريل، تغلق شركة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، باب تلقي طلبات وظائف المونوريل مع نهاية مواعيد العمل اليوم على أن يتم بعدها فحص الطلبات الخاصة بالمتنافسين. 

وتقرر البدء فورًا في فرز طلبات الوظائف بين المتنافسين  لتعيين أفضل العناصر في وظائف المونوريل وهو ما يتم اتباعه في كافة التعيينات للوظائف الفنية وغيرها. 

وسبق أن أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استمرار تلقي طلبات التوظيف، بوظائف المونوريل، على أن يتم فرز الطلبات فور غلق باب التقديم بوظائف المترو الخاصة بتشغيل مونوريل أكتوبر.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قد أعلنت حاجتها إلى شغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، للعمل بمشروع المونوريل.

 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي: 

الإعلان رقم (1) لسنة 2025

 تعلن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها  لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، لتشغيل مونوريل شرق النيل ومترو الأنفاق القاهرة.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

- ذكور فقط.

- المؤهل العلمى المطلوب: بكالوريوس هندسة (مدنى / كهرباء / كهروميكانيكا / اتصالات/ إلكترونيات/ميكاترونيك)

- السن: لا يزيد السن عن (35 عامًا) وقت التقديم للمسابقة.

- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.

- الإلمام باللغة الإنجليزية (القبول لا يقل عن 70% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

- الإلمام بالحاسب الآلي (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي ICDL معتمدة).

- اجتياز الاختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبي بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقًا وشروط الوظيفة).

- اجتياز الاختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

- اجتياز الاختبارات الشخصية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معافًا.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من (08 / 02 / 2025) حتى (18 / 02 / 2025).

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الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو شركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق طاقة الرقم القومي هيئة سكك حديد مصر

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