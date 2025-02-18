مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، مقطعي فيديو لمفتي سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، أحمد بدر الدين حسون في مدينة حلب.

واحتج عشرات السوريين، مساء الإثنين، أمام منزل أحمد حسون، مفتي سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وأطلق بعضهم الشتائم تجاهه وطالب آخرون بمحاكمته.

واقتحم عدد من المتظاهرين منزل حسون في مدينة حلب شمالي سوريا، حيث ظهر المفتي السابق بعد غياب طويل.



وظهر حسون الذي شغل منصب مفتي سوريا خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى 2023، في الفيديو الأول بمكان مجهول، حيث وصفه أحد الأشخاص الذين تحدثوا في المقطع بأنه "مفتي براميل النظام".

أول ظهور لمفتي نظام الأسد و البراميل أحمد حسون، في سوريا



طلع مسجون 3 مرات ما شاء الله pic.twitter.com/LjJvFceKQC — مُضَر | Modar (@ivarmm) February 17, 2025

وردّ حسون على الشخص قائلًا: "لا أسمح لك بأن تدعوني بذلك. اسمي الدكتور أحمد حسون".

وأضاف حسون أنه سبق له دخول سجون نظام الأسد ثلاث مرات.

وفي الفيديو الثاني، ظهر حسون وهو في سيارة، ليقترب منه أشخاص ويقولوا له: "يا ويلك من الله" و"الله ينتقم منك".

المفتي السابق لنظام الأسد، أحمد حسون، يظهر لأول مرة منذ سقوط النظام أمام منزله في حي الفرقان بحلب pic.twitter.com/OEv4b8ELho — كوزال (@guzel_olalim) February 17, 2025

ولم يوجه حسون أي رد على الأشخاص في الفيديو الثاني وإنما تابع سيره بحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل.

ويعتبر حسون من أبرز رجال الدين الذين ساندوا الرئيس السابق بشار الأسد خلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا.

وكانت لحسون تصريحات ومواقف داعمة للنظام السابق، كما كان يظهر باستمرار إلى جانب الأسد في المناسبات والاحتفالات ذات الطابع الديني.

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