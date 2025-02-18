مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا
تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش مع زد 4 مساء - أون تايم سبورتس 2
غزل المحلة مع المصري 7 مساء - أون تايم سبورتس 1
دوري أبطال آسيا للنخبة
الريان القطري مع استقلال طهران 6 مساء - بي إن سبورتس AFC
الوصل الإماراتي مع الهلال السعودي 6 مساء - بي إن سبورتس AFC 1
دوري أبطال أوروبا
ميلان مع فينورد 7.45 مساء - بي إن سبورتس 2
بايرن ميونخ مع سيلتك 10 مساء - بي إن سبورتس 1
بنفيكا مع موناكو 10 مساء - بي إن سبورتس 3
أتالانتا مع كلوب بروج 10 مساء - بي إن سبورتس 4
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