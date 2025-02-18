الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

 

الدوري المصري الممتاز 

طلائع الجيش مع زد 4 مساء - أون تايم سبورتس 2 

غزل المحلة مع المصري 7 مساء - أون تايم سبورتس 1 

 

دوري أبطال آسيا للنخبة 

الريان القطري مع استقلال طهران 6 مساء - بي إن سبورتس AFC

الوصل الإماراتي مع الهلال السعودي 6 مساء - بي إن سبورتس AFC 1

 

دوري أبطال أوروبا 

ميلان مع فينورد 7.45 مساء - بي إن سبورتس 2 

بايرن ميونخ مع سيلتك 10 مساء - بي إن سبورتس 1 

بنفيكا مع موناكو 10 مساء - بي إن سبورتس 3 

أتالانتا مع كلوب بروج 10 مساء - بي إن سبورتس 4

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا دوري أبطال آسيا للنخبة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري بايرن ميونخ غزل المحلة المصري

مواد متعلقة

حكام مباراتي غدا الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

الغرافة القطري يودع دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام أهلي جدة برباعية (صور)

ملحق دوري أبطال أوروبا.. مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي أبرز لقاءات جولة الإياب.. مواجهات سهلة لبايرن ميونخ وسان جيرمان ودورتموند

الكشف عن التشكيل المثالي لذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا، وجيراسي لاعب الجولة

الأكثر قراءة

محامى سفاح المعمورة يفجر مفاجأة عن شقق المتهم المستأجرة والمملوكة ويتوقع وجود ضحايا جدد وشريك

ترامب السبب، لحظة تحطم الطائرة الأمريكية في مطار تورونتو بكندا (فيديو)

حملات مدفوعة ولازم أتكلم، عمرو سعد يقصف جبهة محمد رمضان بعد اتهام تقليده في دراما رمضان

شعبة الذهب للمواطنين: اشتروا الآن الفترة المقبلة مش في صالحكم (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع 5 أصناف أبرزها الفراولة والبلح

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، مفاجأة عن عيار 21 الآن بالصاغة

مشروع قانون أمريكي لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة رسمية

أمير عزمي يرد على قصة اعتداء شيكابالا على جروس ويكشف ما حدث (فيديو)

منوعات

المزيد

مخترع أشهر منتج شوكولاتة في العالم، وفاة الكيميائي الإيطالي فرانسيسكو ريفيلا

نجاة عائلة بأعجوبة من هجوم دب في سلوفاكيا

حفل زواج طفلين يبلغان 12 عاما يثير الغضب فى العراق ( فيديو)

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بحفيدتهم الجديدة أمنية بأغنية سر السعادة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 17/2/2028

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية