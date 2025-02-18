الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مشروع قانون أمريكي لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة رسمية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

تقدمت النائبة عن الحزب الجمهوري في نيويورك كلوديا تيني، بمشروع قانون يهدف إلى جعل عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو، عطلة فيدرالية عامة.


وأطلقت تيني على التشريع المقترح اسم "قانون إنشاء عطلة عيد ميلاد ترامب ويوم العلم"، ويهدف إلى الاعتراف بيوم ميلاد ترامب ويوم العلم، الذي يُحتفل به أيضا في 14 يونيو، كعطلات فيدرالية عامة.

وفي منشور على منصة "إكس" يوم الإثنين، أوضحت تيني سبب تقديمها لهذا المشروع قائلة: "كما يتم تحديد عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، يجب أيضا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب لتكريمه باعتباره مؤسس العصر الذهبي لأمريكا"، حسبما ذكر موقع "ذا هيل".

وفي منشور آخر، بعد تقديم مشروع القانون، أشادت تيني بتأثير ترامب على الأمريكيين قائلة: "لم يكن هناك رئيس في العصر الحديث أكثر تأثيرًا في بلادنا من دونالد ترامب".

وأضافت: "قدمت تشريعا يعتبر عيد ميلاد ترامب ويوم العلم عطلة فيدرالية، مما يضمن أن تُخلَّد إسهامات الرئيس ترامب في عظمة أمريكا إلى الأبد".

ويمثل مشروع تيني أحدث محاولة من قبل المشرعين الجمهوريين لتكريم ترامب وبعض سياساته التي تحمل شعار "أمريكا أولًا".

ففي الشهر الماضي، قدم النائب أديسون ماكدويل عن الحزب الجمهوري في نورث كارولينا مشروع قانون لإعادة تسمية مطار واشنطن دالاس الدولي ليصبح باسم ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحزب الجمهوري نيويورك عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب دونالد ترامب عيد ميلاد ترامب

مواد متعلقة

مغامرات التاجر الأمريكي.. سياسيون يحللون المشروع الاستعماري لـ ترامب: يتحدث كأنه ملك العالم ويمارس البلطجة والعنجهية الأمريكية.. وأفعاله لا تبشر بالخير على الإطلاق

ترامب السبب، لحظة تحطم الطائرة الأمريكية في مطار تورونتو بكندا (فيديو)

رويترز تعلن سحب خبر مضلل منسوب لملك الأردن حول التهجير خلال لقاء ترامب

صحيفة أمريكية: ترامب يسرح موظفي برنامج الطاقة النظيفة

الأكثر قراءة

محامى سفاح المعمورة يفجر مفاجأة عن شقق المتهم المستأجرة والمملوكة ويتوقع وجود ضحايا جدد وشريك

حملات مدفوعة ولازم أتكلم، عمرو سعد يقصف جبهة محمد رمضان بعد اتهام تقليده في دراما رمضان

ترامب السبب، لحظة تحطم الطائرة الأمريكية في مطار تورونتو بكندا (فيديو)

شعبة الذهب للمواطنين: اشتروا الآن الفترة المقبلة مش في صالحكم (فيديو)

محمد رمضان يعلن مفاجأة سارة لجمهوره

أمير عزمي يرد على قصة اعتداء شيكابالا على جروس ويكشف ما حدث (فيديو)

مصر دي كلها حلوة، من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي؟

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، مفاجأة عن عيار 21 الآن بالصاغة

منوعات

المزيد

حفل زواج طفلين يبلغان 12 عاما يثير الغضب فى العراق ( فيديو)

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بحفيدتهم الجديدة أمنية بأغنية سر السعادة

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 17/2/2028

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية