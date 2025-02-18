الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

تفحم سيارتين بكفر الزيات في الغربية بسبب صواريخ رمضان (صور)

تفحم سيارتين بكفر
تفحم سيارتين بكفر الزيات، فيتو

نشب حريق هائل في سيارتين ملاكي بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب صواريخ رمضان، مما أدى إلى تفحم السيارتين.

 

تلقت مدير أمن الغربية إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل في سيارتين متوقفتين بجوار سور المدرسة التجارية بمدينة كفر الزيات، نتيجة لعب بعض الأطفال بصواريخ وألعاب نارية.


تمكن رجال الحماية المدنية، بفضل سرعة استجابتهم وتكاتف الأهالي، من إخماد حريق اندلع في سيارة ملاكي كانت متوقفة داخل إحدى الحارات السكنية خلف مدرسة التجارة.

وأنقذت العناية الإلهية ويقظة الأهالي ورجال الإطفاء من  امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

 وأسفر الحادث عن تفحم سيارة وإلحاق أضرار كبيرة بالسيارة الأخرى.

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مدينة كفر الزيات محافظة الغربية صواريخ رمضان تفحم السيارتين مدير أمن الغربية حريق هائل في سيارتين

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