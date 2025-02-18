مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 15 آخرين في سقوط حافلة بواد في بوليفيا (فيديو)

لقي أكثر من 30 شخصًا مصرعهم وأصيب 15 آخرين جراء سقوط حافلة في واد في مقاطعة بوتوسي في جنوب بوليفيا، حسبما ذكرت صحيفة "لا رازون".

The AFP News Agency is reporting that at least 30 people have been killed in a traffic accident involving a bus in Bolivia.

A total of 15 people were injured, some of whom are in critical condition.

The bus rolled about 800 meters down a steep slope, according to local media. pic.twitter.com/FILli0Nli1 February 17, 2025

وكتبت الصحيفة: "وقع حادث اليوم على طريق بوتوسي-أورورو، وأسفر عن مقتل 31 شخصًا، وفق البيانات الأولية".

The AFP News Agency is reporting that at least 30 people have been killed in a traffic accident involving a bus in Bolivia.

A total of 15 people were injured, some of whom are in critical condition.

The bus rolled about 800 meters down a steep slope, according to local media. pic.twitter.com/FILli0Nli1 — FlashFeed (@FlashFeed365) February 17, 2025

يشار إلى أن الحافلة سقطت في واد عمقه 800 متر.

ومن بين الجرحى طفلان حالتهما خطيرة.

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