حملات مدفوعة ولازم أتكلم، عمرو سعد يقصف جبهة محمد رمضان بعد اتهام تقليده في دراما رمضان

مسلسلات رمضان 2025،، أثار الجدل الدائر بين النجمين محمد رمضان وعمرو سعد ما زال مستمرًّا، تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين الجماهير والنقاد.

مسلسل سيد الناس

بدأ الجدل بعد نشر عمرو سعد صورة من مسلسله الجديد "مسلسل سيد الناس"، والتي رأى البعض أنها تشبه مشاهد من أعمال محمد رمضان، وسرعان ما اشتعلت المقارنات بين النجمين، مما دفع سعد للرد بتصريحات قوية حول "الترند" والنجومية الحقيقية، بينما لم يفوّت رمضان الفرصة لطرح تلميحاته المعتادة حول كونه "النجم الأول".

مسلسل سيد الناس وعدد حلقاته

عمرو سعد قال فى برنامج "ET"، بالعربي: "حملات مدفوعة الأجر وكاذبة والكلام الكتير والهري على السوشيال ميديا، وأنا يمكن لأول مرة بتكلم وأنا لما اتكلم متعود أني أتكلم بوضوح، لأني قليل الكلام وأخجل أني أطلع أكلم وما بحبش أبدًا أشير إلى نجاح نجحته او نسب مشاهدة حققتها أو أي حاجة من الحاجات دى، لأن ده طبعًا حرصًا على مجهود الناس من زمايلي اللي بيعملوا أعمال رائعة واللى بحبها وبتفرج عليها، وبكلمهم وانا من جمهورهم، لأنه أنا بصدق أنه مينفعش تشاور على نجاحك، لأن بعد العمل لما بيخلص بندور على غيره".

واضاف: "للأسف الشديد أن الصمت دة بيتفهم غلط بعد توحش السوشيال ميديا في ظل حملات مدفوعة الأجر، لصناعة انطباعات معينة، انطباعات كاذبة وحاجات مزيفة، لأن الجمهور بتاعنا هو جمهور طيب، وفى النهاية ممكن يحصل عنده تشويش لانطباعاته عن الأشخاص والأعمال وده بقى حاجة غريبة بعد تفشي ظاهرة السوشيال ميديا".

مسلسل سيد الناس وأبطاله

ويواصل صناع مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد تصوير عددًا من مشاهد العمل داخل المقابر بمدينة السادس من أكتوبر، وتجمعه هذه المشاهد بالفنانة إلهام شاهين التي تلعب شخصية عمته، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لمدة يومين.

مسلسل سيد الناس

ولجأ المخرج محمد سامي إلى تكثيف ساعات العمل لتصبح 15 ساعة يوميًا لأسرة مسلسل “سيد الناس” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، كي يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل بداية الشهر الكريم.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية.. والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.