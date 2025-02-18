هكشف عن أسمائهم، أمير عزمي يكشف قصة المؤامرة على جروس في الزمالك وحقيقة إصابته بألزهايمر

أطلق أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق بنادي الزمالك، تصريحات نارية عقب رحيله برفقة الجهاز الفني السابق بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تدريب القلعة البيضاء.

أمير عزمي مجاهد

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "التشكيك في صحة جروس واللي اتقال عليه ده اسمه قلة أدب، لما تقول الراجل بينسى أسماء اللعيبة دي اسمها عدم تربية".

وواصل: "في يوم من الأيام هيتم الكشف عن اللي قاموا بحملات ضد جروس في الزمالك، والراجل كان فاهم كل حاجة وعارف مين بيضربه في ظهره".

وتابع: "هناك شخص من الجهاز الفني كان بيروح ويطلع للإدارة يشتكي من جروس في أشياء لم تحدث في الأساس".

وأشار: "جروس في رأيي نجح مع الزمالك ولم يفشل زي ما بيدعي البعض، خاصة أنه لم يخض مباراة واحدة بجميع اللاعبين، حيث أن كل مباراة هناك إصابة أو إيقاف".

وتابع: "الناس انتقدت جروس وهو حتى يوم 28 يناير لم تأت له صفقه واحده في الميركاتو الشتوي".

وعن إصابة جروس بألزهايمر قال أمير عزمي: "جروس تحدث في 13 مؤتمر صحفي ولم يلاحظ أحد أنه بينسى، هذا الكلام غير حقيقي".

وحصل لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، أمس الإثنين على راحة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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