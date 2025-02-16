أخبار مصر: مواعيد الدراسة فى رمضان، الأهلي يجهز حملة إعلانية للشناوي، الليمون بـ 43 جنيهًا، حقيقة وفاة ملك المغرب
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
مستشهدا برد مبارك على نتنياهو.. عصام كامل يكشف مصير المنطقة بعد تهديدات ترامب (فيديو)
قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترتبط بالمنطقة العربية وحدها، فالرجل بدأ معركته مع العالم كله تقريبا ومنها؛ المكسيك وكندا وتهديده بضم جزيرة جرينلاند، والرسوم الجمركية التي فرضها على أوروبا والصين.
تطالب بـ 5 نقاط استراتيجية، إسرائيل تتجه نحو الانسحاب من جنوب لبنان
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أمس السبت، أن هناك تقديرات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بأنه سينسحب من لبنان خلال أيام تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني.
مواعيد الدراسة في رمضان 2025
يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2025 في المدارس للصفوف المختلفة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعديل بسيط لمواعيد الحضور، والانصراف في المدارس خلال شهر رمضان 2025 بهدف تخفيف الضغط على الطلاب والمعلمين خلال فترة الصيام، مع الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة.
أعلى راتب بصفوف الفريق، الأهلي يجهز حملة إعلانية للشناوي
جهز مسئولو النادي الأهلي حملة إعلانية لـ محمد الشناوي والتي ستكون ضمن بنود عقده الجديد.
غرامة 50 ألف جنيه، عقوبة التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة في القانون
شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على عقوبة التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون.
انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الأحد 16 فبراير 2025
سجل سعر الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
هل كان شيكابالا سببا رئيسيا في رحيل جروس عن الزمالك؟.. مصدر بالأبيض يحسم الجدل
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، ليس سببًا رئيسيًا في رحيل كريستيان جروس عن تدريب الفريق الأبيض كما تردد خلال الأيام الماضية.
مصرع اثنين في حريق تريلا بالطريق الصحراوي (صور)
لقي سائق وآخر مصرعه إثر اشتعال حريق داخل سيارة تريلا على طريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام الريف الأوروبي، إثر اصطدام التريلات تحمل رقم ب. د. ر 2983 بسور خرساني يوجد بمنتصف الطريق.
مقابل الدعم العسكري، مسئول أوكراني: مستعدون لإرسال دفعات كبيرة من البيض لأمريكا
كرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسئول أوكراني، أن أوكرانيا مستعدة لإرسال دفعات كبيرة من البيض إلى الولايات المتحدة وسط نقص في المخزونات الأمريكية مقابل استمرار دعم واشنطن العسكري.
الليمون البلدي بـ 43 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور
سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025.
الشيوخ يناقش ملفات المصانع المتعثرة والسيارات الكهربائية
يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد، عرض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن الملفات المختلفة.
البرازيل تعلن مكان وتوقيت انعقاد النسخة الـ17 لقمة مجموعة "بريكس"
أعلن المكتب الصحفي لمجموعة بريكس، التي تتولى البرازيل رئاستها هذا العام، أن القمة المقبلة للمجموعة ستُعقد في مدينة ريو دي جانيرو يومي 6 و7 من شهر يوليو المقبل.
كواليس وتفاصيل محادثات السعودية لإنهاء الحرب الأوكرانية
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن "مصادر متعددة مطلعة" على الخطط، كواليس والموعد المتوقع للقاء السعودية لبحث الأزمة الأوكرانية.
تعليق ناري من عمرو أديب على تألق مرموش مع مانشستر سيتي
قال الإعلامي عمرو أديب: “اتفرجنا النهارده على الأمير المصري عمر مرموش وهو بيعمل الهاتريك بتاعه مع مانشستر سيتي، الراجل ثبت أقدامه في الأرض الإنجليزية، وجاب النصر هدية لمصر، 3 أجوان غير طبيعية، لو حلفت لك إنه هيجي اليوم إن هالاند يجري يحضن مرموش وجوارديولا يشوف مرموش المنقذ للمأساة بتاعت السيتي، الهدف الأول "لوب” غريب وعجيب، هالاند قال لمرموش أخلص من صلاح يطلع لي مرموش، شوفنا نجاح وتعب وجهد ونتاج لمن يعطي روحه وحياته للعمل".
مستوطنون يحرقون خياما ويهاجمون مركبات بالحجارة في بيت لحم
أحرق مستوطنون مساء أمس السبت خياما وهاجموا مركبات بالحجارة في برية المنيا، جنوب شرق بيت لحم.
اليوم، نظر محاكمة طبيبة كفر الدوار في قضية فيديو فضح المرضى
تنظر المحكمة التأديبية بالبحيرة، اليوم الأحد، محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار".
كييف: لن نرسل مفاوضينا إلى السعودية
أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لن تكون حاضرة في الاجتماع المقرر عقده في المملكة العربية السعودية بشأن تسوية النزاع.
دواء جديد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
كشفت دراسة طبية حديثة بمجلة لانسيت أن دواءً تمت الموافقة عليه مؤخرا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى يمكن أن يقلل أيضا بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس
روّجت حسابات وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مُضللة زعمت وفاة ملك المغرب محمد السادس.
كاتب إسرائيلي عن قمصان "لا ننسى ولا نغفر": محاولة عبثية ومثيرة للشفقة
أثار إجبار مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم أمس السبت، على ارتداء قمصان تحمل نجمة داود وعبارة "لا ننسى ولا نغفر"، انتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها.
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