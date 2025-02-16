أخبار مصر: مواعيد الدراسة فى رمضان، الأهلي يجهز حملة إعلانية للشناوي، الليمون بـ 43 جنيهًا، حقيقة وفاة ملك المغرب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترتبط بالمنطقة العربية وحدها، فالرجل بدأ معركته مع العالم كله تقريبا ومنها؛ المكسيك وكندا وتهديده بضم جزيرة جرينلاند، والرسوم الجمركية التي فرضها على أوروبا والصين.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أمس السبت، أن هناك تقديرات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بأنه سينسحب من لبنان خلال أيام تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني.

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2025 في المدارس للصفوف المختلفة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعديل بسيط لمواعيد الحضور، والانصراف في المدارس خلال شهر رمضان 2025 بهدف تخفيف الضغط على الطلاب والمعلمين خلال فترة الصيام، مع الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة.

جهز مسئولو النادي الأهلي حملة إعلانية لـ محمد الشناوي والتي ستكون ضمن بنود عقده الجديد.

شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على عقوبة التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون.

سجل سعر الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، ليس سببًا رئيسيًا في رحيل كريستيان جروس عن تدريب الفريق الأبيض كما تردد خلال الأيام الماضية.

لقي سائق وآخر مصرعه إثر اشتعال حريق داخل سيارة تريلا على طريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام الريف الأوروبي، إثر اصطدام التريلات تحمل رقم ب. د. ر 2983 بسور خرساني يوجد بمنتصف الطريق.

كرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسئول أوكراني، أن أوكرانيا مستعدة لإرسال دفعات كبيرة من البيض إلى الولايات المتحدة وسط نقص في المخزونات الأمريكية مقابل استمرار دعم واشنطن العسكري.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025.

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد، عرض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن الملفات المختلفة.

أعلن المكتب الصحفي لمجموعة بريكس، التي تتولى البرازيل رئاستها هذا العام، أن القمة المقبلة للمجموعة ستُعقد في مدينة ريو دي جانيرو يومي 6 و7 من شهر يوليو المقبل.

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن "مصادر متعددة مطلعة" على الخطط، كواليس والموعد المتوقع للقاء السعودية لبحث الأزمة الأوكرانية.

قال الإعلامي عمرو أديب: “اتفرجنا النهارده على الأمير المصري عمر مرموش وهو بيعمل الهاتريك بتاعه مع مانشستر سيتي، الراجل ثبت أقدامه في الأرض الإنجليزية، وجاب النصر هدية لمصر، 3 أجوان غير طبيعية، لو حلفت لك إنه هيجي اليوم إن هالاند يجري يحضن مرموش وجوارديولا يشوف مرموش المنقذ للمأساة بتاعت السيتي، الهدف الأول "لوب” غريب وعجيب، هالاند قال لمرموش أخلص من صلاح يطلع لي مرموش، شوفنا نجاح وتعب وجهد ونتاج لمن يعطي روحه وحياته للعمل".

أحرق مستوطنون مساء أمس السبت خياما وهاجموا مركبات بالحجارة في برية المنيا، جنوب شرق بيت لحم.

تنظر المحكمة التأديبية بالبحيرة، اليوم الأحد، محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار".

أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لن تكون حاضرة في الاجتماع المقرر عقده في المملكة العربية السعودية بشأن تسوية النزاع.

كشفت دراسة طبية حديثة بمجلة لانسيت أن دواءً تمت الموافقة عليه مؤخرا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى يمكن أن يقلل أيضا بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

روّجت حسابات وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مُضللة زعمت وفاة ملك المغرب محمد السادس.

أثار إجبار مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم أمس السبت، على ارتداء قمصان تحمل نجمة داود وعبارة "لا ننسى ولا نغفر"، انتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها.

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