مواعيد الدراسة في رمضان 2025

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2025 في المدارس للصفوف المختلفة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعديل بسيط لمواعيد الحضور، والانصراف في المدارس خلال شهر رمضان 2025 بهدف تخفيف الضغط على الطلاب والمعلمين خلال فترة الصيام، مع الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة.

تعديل مواعيد الدراسة في رمضان



وكشفت وزارة التربية والتعليم أنه سيبدأ اليوم الدراسي خلال شهر رمضان في تمام الساعة 8:00 صباحًا، بدلًا من 7:30 صباحًا، على أن ينتهي اليوم الدراسي في الساعة 1:30 مساءً بدلًا من الساعة 2:00 مساءً.

ويهدف هذا التعديل إلى منح الطلاب فرصة للاستعداد ليومهم الدراسي دون إرهاق، مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون تأثير سلبي على التحصيل العلمي.



ويأتي هذا القرار في ظل مراعاة طبيعة شهر رمضان، حيث تتغير العادات اليومية للطلاب وأسرهم، ويحتاج الجميع إلى وقت إضافي للراحة بعد ساعات الصيام الطويلة.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بالعملية التعليمية ومتطلبات الشهر الكريم، خاصة أن فترات الصباح الباكر قد تكون صعبة على بعض الطلاب خلال فترة الصيام.

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