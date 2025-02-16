كييف: لن نرسل مفاوضينا إلى السعودية

أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لن تكون حاضرة في الاجتماع المقرر عقده في المملكة العربية السعودية بشأن تسوية النزاع.

وقال بودولياك: "ليس هناك شيء على الطاولة يمكن مناقشته"، وزعم زيلينسكي نفسه أيضا أن كييف لم تتم دعوتها.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب في وقت سابق إن المحادثة ستجري بمشاركة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وأوكرانيا في نهاية فبراير الجاري.

كما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمريكية أن مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى توجهوا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، سينضم مستشار الأمن القومي مايك والتز في الأيام القليلة المقبلة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لبدء محادثات حول تسوية النزاع الأوكراني.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ لن يكون حاضرا في الاجتماع، كما قالت المصادر إنه "لا توجد حاليا أي خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات".

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أفادت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد يعقد في السعودية في نهاية فبراير الجاري.

وأشادت السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأمريكي والروسي وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع الزعيمين في المملكة.

وقالت الخارجية السعودية: "تشيد المملكة العربية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بتاريخ 12 فبراير 2025 م، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع الزعيمين في المملكة العربية السعودية".

السعودية ترحب بعقد قمة أمريكية روسية على أراضيها



وأعربت المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث أبدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اتصاله في الثالث من مارس 2022م بكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وواصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة المملكة للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

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