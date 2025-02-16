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رياضة

هل كان شيكابالا سببا رئيسيا في رحيل جروس عن الزمالك؟.. مصدر بالأبيض يحسم الجدل

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، ليس سببًا رئيسيًا في رحيل كريستيان جروس عن تدريب الفريق الأبيض كما تردد خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر إن شيكابالا لن يتحكم في مجلس الزمالك أو ميدو وحازم إمام أو ممدوح عباس، لكن البعض يحاول تصوير اللاعب كـ(الشيطان).

وأضاف: "بالطبع من الوارد أن يكون شيكابالا أحد الأسباب في رحيل المدرب السويسري، لكنه لن يستطيع التأثير أو التحكم في قرارات مسئولي النادي".

وأكمل: "شيكابالا كان بعيدًا خلال الفترة الماضية، وعاد إلى تدريبات الزمالك مع بيسيرو".

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