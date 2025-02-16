الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

مقابل الدعم العسكري، مسئول أوكراني: مستعدون لإرسال دفعات كبيرة من البيض لأمريكا

البيض الأوكراني،
البيض الأوكراني، فيتو

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسئول أوكراني، أن أوكرانيا مستعدة لإرسال دفعات كبيرة من البيض إلى الولايات المتحدة وسط نقص في المخزونات الأمريكية مقابل استمرار دعم واشنطن العسكري.

وكتبت الصحيفة: "أكد مسئول أوكراني كبير مازحا بأن قيادة البلاد سوف تفكر في أي شيء للحفاظ على المساعدات الأمريكية، بما في ذلك إمدادات كبيرة من البيض الأوكراني".

وكما أشار إلى أن كييف على علم بالزيادة الكبيرة في أسعار البيض التي يواجهها المستهلكون الأمريكيون، وكييف لديها فائض من البيض.

وقد ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 دولارات للـ12 بيضة هذا الأسبوع، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

كما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في وقت سابق، أن تفشي إنفلونزا الطيور الذي اجتاح الولايات المتحدة، وأدى إلى ارتفاع أسعار بيض الدجاج ونقصه في الولايات المتحدة، هو الأخطر في السنوات الأخيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنه يتوقع إبرام اتفاق مع كييف، حيث يجب على السلطات الأوكرانية ضمان إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل الحصول على مساعدة مالية وعسكرية من واشنطن.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز أن الولايات المتحدة تحتاج إلى المعادن النادرة من أوكرانيا، لتعويض الأموال التي أنفقتها على دعمها.

يذكر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كان قد سلم كييف يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 فبراير الجاري مسودة اتفاقية بشأن المعادن النادرة في أوكرانيا، وفي يوم الجمعة سلمت أوكرانيا نسخة من الاتفاقية للجانب الأمريكي بعد تعديلها.

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