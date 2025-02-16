تطالب بـ 5 نقاط استراتيجية، إسرائيل تتجه نحو الانسحاب من جنوب لبنان

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أمس السبت، أن هناك تقديرات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بأنه سينسحب من لبنان خلال أيام تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "إسرائيل لا تزال تطالب مع ذلك بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط إستراتيجية على طول الحدود مع لبنان" دون أن توضح طبيعة هذه النقاط.

ووفق التقرير، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلية "لا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان"، الذي ينتهي بحلول يوم 18 فبراير الجاري.

وقالت: إن "جهود استكمال المفاوضات والانسحاب تتماشى مع خطة إعادة سكان الشمال إلى منازلهم خلال أسبوعين" بحسب تعبيرها.

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