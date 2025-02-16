أعلى راتب بصفوف الفريق، الأهلي يجهز حملة إعلانية للشناوي

جهز مسئولو النادي الأهلي حملة إعلانية لـ محمد الشناوي والتي ستكون ضمن بنود عقده الجديد.

ومن تلك الحملة، شركات راعية وشركة أخرى خارج الرعاية وسيكون صاحب أعلى راتب داخل الفريق وأعلى من الفئة الأولى داخل الأهلي.

وكانت تتجه النية لتجديد عقد الشناوي لمدة ثلاث مواسم، وحتى الآن لم تتضح الأمور بشأن توقيعه رسميا من عدمه.

وقد تتضح الرؤية الكاملة بعد لقاء الإسماعيلي.

الأهلي يجدد لمحمد الشناوي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء لمدة موسمين.

ونشر شوبير عبر حسابه علي فيسبوك خبر تجديد الشناوي قائلًا: “محمد الشناوي كابتن الأهلي موسمين جديدين مبرووووووك للاتنين".

وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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