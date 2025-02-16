الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يحرقون خياما ويهاجمون مركبات بالحجارة في بيت لحم

حريق فى خيام النازحين،
حريق فى خيام النازحين، فيتو

أحرق مستوطنون مساء أمس السبت خياما وهاجموا مركبات بالحجارة في برية المنيا، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي للمنيا زايد كوازبة بأن "مستعمرين أحرقوا أربع خيام في منطقتي الحجار، ووادي الأبيض في برية المنيا تعود لمواطنين من عائلتي الشلالدة والطروة".

وأضاف كوازبة أن "المستعمرين هاجموا بالحجارة مركبات نقل نفايات قرب المكب القريب من المنيا، ما أدى لتضرر مركبة".

وكان عدد من المستوطنين قد هاجموا أمس مواطنين فلسطينيين في برية المنيا واعتدوا عليهم بالعصي وأعقاب البنادق ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة 15 مواطنا بكسور ورضوض، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "نفذ المستعمرون 2161 اعتداء خلال شهر يناير 2025، منها 1786 اعتداء نفذها جنود الاحتلال، و375 اعتداء نفذها مستعمرون، تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب أراض وتجريفها، واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية".

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بيت لحم برية المنيا المجلس القروي للمنيا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

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