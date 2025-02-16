مستشهدا برد مبارك على نتنياهو.. عصام كامل يكشف مصير المنطقة بعد تهديدات ترامب (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترتبط بالمنطقة العربية وحدها، فالرجل بدأ معركته مع العالم كله تقريبا ومنها؛ المكسيك وكندا وتهديده بضم جزيرة جرينلاند، والرسوم الجمركية التي فرضها على أوروبا والصين.

مواجهة ترامب للعالم كله



وتابع خلال لقائه ببرنامج "بوضوح" المذاع على القناة الثانية المصرية: "ترامب يصر على مواجهة العالم كله وليس المنطقة العربية وحدها".

ولفت: “صحيح أن ما طرحه ترامب بشأن قطاع غزة يمثل محاولة إهانة المنطقة العربية، وإهانة تاريخ هذه الشعوب، ولكنه أهان أوروبا أيضا والأوروبيون يجتمعون الآن لتجهيز أنفسهم كيف سيواجهون ترامب وما ستؤول إليه الخطوات القادمة، والكنديون أيضا والمكسيكيون ردوا عليه مبكرًا والصينيون ردوا عليه بسرعة بفرض الرسوم”.

وواصل: “ترامب في السابق أقدم بما هو أقسى من طرحه الأخير حينما قرر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكن العالم كله لم يسِر خلف الإدارة الأمريكية”.

وأشار: “هناك صحوة حدثت في العالم وأوروبا وأمريكا، والأجيال الجديدة أصبحت على دراية بمخالفة حكوماتهم وإدارتهم السياسية لشعارات حقوق الإنسان والإنسانية في دعم الكيان الصهيوني الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإنساني”.

وأوضح: "فكرة تهجير الفلسطينيين أقدم من ترامب، ويمكن العودة إلى تصريح الرئيس الراحل حسني مبارك حينما أحضر نتنياهو خريطة وأشار إلى سيناء كمكان لنقل سكان غزة بها، وكان رد مبارك حاسما بأن ذلك سيكون نتيجته اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل، ولم تطرح هذه الفكرة إلا مع بداية الولاية الثانية لترامب.

رسالة عصام كامل لترامب ونتنياهو

وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب وإسرائيل بقيادة المتطرف نتنياهو يتصورون أن المنطقة العربية لقمة سائغة وأنه يمكن هضمها الآن، فإن ردنا عليهم بأنهم يجهلون تاريخ المنطقة والتي بها دولة واحدة دفعت 1.5 مليون شهيد؛ لكي تتحرر وهو شعبنا العظيم في الجزائر".

طرح عصام كامل بشأن موقف الأردن

وعن الموقف الأردني بشأن خطة ترامب بنقل سكان غزة لمصر والأردن، علق عصام كامل: "الشعب الأردني عظيم وخاض حروبا عديدة ودفع من الدم الأردني الكثير في كل حروبه، والأردن كان الدولة الأولى التي تهدد بشن حرب على إسرائيل في حالات محددة، وأتصور أننا في منطقة زمنية تحتاج إلى الدعم والتآزر والوحدة؛ لأنه ليس المستهدف فقط القضية الفلسطينية ومصر والأردن فحسب، ولكن المنطقة العربية بالكامل، حتى أن نتنياهو اقترح نقل الفلسطينيين إلى السعودية".

عودة الإسرائيليين لبلادهم الأصلية

وأشار: "إذا كنتم تؤمنون بالعودة أو حق العودة فأنا أتصور أن الشعب الإسرائيلي نفسه مُهجر وجاء مطرودا من بلاد كثيرة وأوروبا هي التي طردته وارتكبت الجرائم ضده، فآن الأوان أن يعود الإسرائيليون إلى أرضهم في أوروبا وأمريكا؛ لأنه كيان غريب ويعيش غريبا وسيظل غريبا وسيخرج من هذه المنطقة غريبا، وأعتقد أن المعركة عربية صرفة ولا يجوز فيها المزايدة على أي موقف عربي، ونحن في منطقة زمنية تحتاج البحث عن المساحات المشتركة؛ لأن التهديد واحد، التهديد ضد المنطقة العربية، ولا يجب أن يتحدث أحد عن مصر وحدها أو الأردن وحدها أو السعودية وحدها، ولكننا نتحدث عن أمة لها تاريخ وحضارة".

تعليق عصام كامل على وقف المساعدات الأمريكية لمصر

وبشأن التهديدات الأمريكية بقطع المعونة ووقف المساعدات، علق رئيس تحرير جريدة “فيتو”: "هذه المساعدات مفيدة للأمريكان مثلما هي مفيدة للمصريين ومرتبطة بمعاهدة السلام، والدولة العميقة في أمريكا لديها وجهة أخرى وبدأوا يتحدثون فيها، وإذا تم وقف المساعدات، فمصر بلد كبيرة ولو وفرت وجبة في يوم، ومصر منذ 1973 وهي آمنت بأن لا تضع البيض كله في سلة واحدة، والسادات قام بذلك وعبد الناصر في آخر أيامه قام بذلك، وأصبحت العقيدة العسكرية في مصر بأن لا نسلم أنفسنا لأحد".

عصام كامل: مصر تخوض معركة شرسة ضد الاستيطان

وأكد: “مصر تخوض معركة شرسة في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية ضد الاستيطان وتجريمه والقانون الدولي يرفض الاستيطان، وأتصور أنه تاريخيا لا يوجد شعب تخلى عن أرضه أو تنازل عنها ولا يوجد شعب خرج من أرضه وتركها لغيره باستثناء الهنود الحمر الذين كانوا قلة وتم هضمهم، فلسطين ستظل فلسطين وهي أرض لشعبها والفترة القادمة لابد من الضغط في ملف العودة حتى لا ننشغل بملف التهجير الذي يعتبر مرفوضا”.

تاريخ مصر ونضالها السياسي والعسكري



وتابع: “مصر تاريخيا هي التي خاضت الحروب ومعارك الدبلوماسية وعندما ذهبت للسلام كانت تستهدف الحوار وإقامة الدولة الفلسطينية، وسيظل هذا هو الموقف المصري؛ لأنه على غير ذلك فهذا يعني خيانة الدم المصري والعربي، مصر دفعت دما، وهذا الدم لا يمكن أن يذهب هدرا ولا يمكن أن نحكي للأجيال القادمة بأننا كنا ندافع عن باطل”.

مناوشات العواصم العربية وتهديدات ترامب



وأكمل: "الساعات القليلة الماضية أذابت الكثير من جبال الجليد من بعض العواصم العربية وكانت هناك مناوشات ما على الدور والأسبقية والقيادة، وعندما استشعر العرب في التصريحات الأخيرة أن الخطر داهم على الأمة كلها زدات الحوارات الجارية بين وزراء الخارجية واللقاءات التي تتم والقمة العربية التي ستنعقد، وهذه بداية للم شمل الأمة العربية مجددا، والعرب إن لم يكونوا يد وقوة واحدة في مواجهة هذا الجبروت، فإن مستقبل المنطقة كلها على المحك".

الوضع الأوروبي ورسالة للأمة العربية





واختتم: "وزيرة الخارجية الألمانية ردت على فكرة ترامب بأنها غبية، ولندن أكدت ذلك وفرنسا أيدت ذلك ورفضت فكرة تهجيرة الفلسطينيين، لأن هناك حالة في الشارع الأوروبي باستشعار أن المجتمع مصاب بالشيزوفرينيا في تناقض بين المناداة بحقوق الإنسان وخرقها من قتل الأطفال والأبرياء في فلسطين، وبالتالي، أرى المستقبل مختلفا بشأن القضية الفلسطينية ونحن كأمة عربية إما أن نكون أو لا نكون".



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