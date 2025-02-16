دواء جديد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

كشفت دراسة طبية حديثة بمجلة لانسيت أن دواءً تمت الموافقة عليه مؤخرا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى يمكن أن يقلل أيضا بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وقالت الدراسة: يعد ارتفاع ضغط الدم والسمنة من بين عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

كما أدى التعرض لفيروس كوفيد-19 إلى مضاعفة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة المبكرة لأي سبب.



وسلطت دراسة جديدة نشرت في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology الضوء على فوائد عقار سوتاجليفلوزين، المعتمد لعلاج مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكلى، في تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب الخبراء، فإن الدواء المتوفر هو أول دواء من نوعه يوفر هذه الفوائد القلبية الوعائية المتميزة، والتي يمكن أن تسهل أيضًا تطوير الاستخدام الأوسع للدواء.

سوتاجليفلوزين هو مثبط لناقل الصوديوم والجلوكوز (SGLT) والذي يساعد في منع بروتينين - SGLT1 وSGLT2، المسؤولين عن نقل الجلوكوز والصوديوم عبر أغشية الخلايا والمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

عقار سوتاجليفلوزين

وأشار الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology إلى أن عقار سوتاجليفلوزين هو أول مثبط لـ SGLT يوفر انخفاضًا كبيرًا في كل من احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

يبدو أن فائدة السكتة الدماغية التي لوحظت في الدراسة الحالية فريدة من نوعها بالنسبة لسوتاجليفلوزين، حيث لم يتم ملاحظتها في تجارب مثبطات SGLT2 الانتقائية".

شملت الدراسة أكثر من 10 آلاف مريض يعانون من أمراض الكلى المزمنة ومرض السكري من النوع 2 وعوامل الخطر القلبية الوعائية الإضافية.

وقد تم إعطاؤهم سوتاجليفلوزين أو دواء وهمي بشكل عشوائي وتم متابعتهم لمدة 16 شهرًا في المتوسط.

علاج جديد يقلل من خطر النوبات القلبية

وقد شهد الأشخاص الذين تلقوا سوتاجليفلوزين انخفاضًا بنسبة 23٪ في النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

أوضحت النتائج آلية عمل جديدة - الحصار المشترك باستخدام سوتاجليفلوزين لمستقبلات SGLT1 الموجودة في الكلى والأمعاء والقلب والدماغ ومستقبلات SGLT2 الموجودة في الكلى- لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وأضافت: "الفوائد التي نراها هنا تختلف عن تلك التي نراها مع مثبطات SGLT2 الأخرى الشائعة الاستخدام السريري الواسع النطاق لمرض السكري وقصور القلب وأمراض الكلى".

أمراض القلب

ويمكن لهذا الدواء الجديد معالجة العديد من التهديدات المزمنة والمساعدة في تقليل الوفيات.



وقالت الدراسة: الآن أصبح لدى الأطباء خيار جديد للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية العالمية مثل قصور القلب، وتطور أمراض الكلى، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب أو مرض السكري من النوع 2، وأمراض الكلى المزمنة، وعوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى".

وتمت الموافقة على هذا الدواء لتقليل مخاطر الوفيات الناجمة عن أسباب القلب والأوعية الدموية، والاستشفاء بسبب قصور القلب، وزيارات قصور القلب العاجلة للمرضى الذين يعانون من قصور القلب أو مرض السكري من النوع 2، وأمراض الكلى المزمنة، وعوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى.

كما تظهر هذه البيانات الجديدة المهمة أنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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