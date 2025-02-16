تعليق ناري من عمرو أديب على تألق عمر مرموش مع مانشستر سيتي

قال الإعلامي عمرو أديب: “اتفرجنا النهارده على الأمير المصري عمر مرموش وهو بيعمل الهاتريك بتاعه مع مانشستر سيتي، الراجل ثبت أقدامه في الأرض الإنجليزية، وجاب النصر هدية لمصر، 3 أجوان غير طبيعية، لو حلفت لك إنه هيجي اليوم إن هالاند يجري يحضن مرموش وجوارديولا يشوف مرموش المنقذ للمأساة بتاعت السيتي، الهدف الأول "لوب” غريب وعجيب، هالاند قال لمرموش أخلص من صلاح يطلع لي مرموش، شوفنا نجاح وتعب وجهد ونتاج لمن يعطي روحه وحياته للعمل".

بعد الملك المصري محمد صلاح.. مرموش الأمير المصري

وتابع خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "بعد الملك المصري بقى عندنا الأمير المصري، مرموش مكسر الدنيا النهارده وحديث العالم ومصر وبريطانيا ومانشستر سيتي".

عمر مرموش الساحر في الصحف الإنجليزية

ولفت إلى أن الصحف الإنجليزية وصفت عمر مرموش بالساحر، وحصل على درجة 9/10 وهي الدرجة الأعلى التي تعطى لأي لاعب في أي مباراة بالدوري الإنجليزي.



تفكير محمد صلاح في تألق عمر مرموش

وبعد تألق عمر مرموش وإحرازه ثلاثية في مرمى نيوكاسل، علق عمرو أديب: “يا ترى محمد صلاح بيفكر في إيه دلوقتي، اتنين استخدموا عقلهم أوي، مرموش بعد الماتش قال المباراة دي ورايا أنا بفكر في الماتش اللي جاي، وصلاح يرى نجما جديدا يصعد لكن اتعلمنا في الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية اللاعب موسم مش ماتش، وأداء وأرقام وسرعات وتوقيتات، يا ترى إيه اللي هيحصل بفكر أروح أتفرج على ماتش ليفربول والسيتي هناك”.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.