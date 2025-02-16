الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

كواليس وتفاصيل محادثات السعودية لإنهاء الحرب الأوكرانية

ترامب وبوتين من لقاء
ترامب وبوتين من لقاء سابق، فيتو

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن "مصادر متعددة مطلعة" على الخطط، كواليس والموعد المتوقع للقاء السعودية لبحث الأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين في إدارة ترامب مع كبار المسؤولين الروس، في العاصمة السعودية، الرياض، لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال مصدران مطلعان على الخطط لشبكة "سي إن إن"، إنه من المتوقع أن يسافر مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ومبعوث الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إلى المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين الروس.

وقال أحد المصادر إن الاجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة.

ورفضت المصادر تحديد المسؤولين الروس الذين سيحضرون، لكن شبكة "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق أن الكرملين يقوم بتشكيل فريق تفاوض رفيع المستوى للمشاركة في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية رفيعة المستوى، وكيريل دميترييف، المسؤول الروسي الذي لعب دورًا رئيسيًا وراء الكواليس في صفقة إطلاق سراح السجناء الأمريكيين الأخيرة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايك ماكول، هذه الخطط خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" في مؤتمر ميونخ الأمني، السبت، قائلًا إنه "سيتم إرسال روبيو وفالتز وويتكوف إلى السعودية للتحدث مع الأوكرانيين والروس بشأن أوكرانيا".

وأشار ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه قد يجتمع مع بوتين في المملكة العربية السعودية في "المستقبل غير البعيد"، لكنه حذر من أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد، وقال ترامب بعد أن تحدث مع بوتين عبر الهاتف، الأربعاء: "نعتقد أننا سنلتقي على الأرجح في المملكة العربية السعودية، الاجتماع الأول".

ولفت ترامب إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلعب دورا في المناقشات، وقال ويتكوف أيضًا إن ولي العهد السعودي لعب "دورًا فعالًا" في إطلاق سراح الأمريكي، مارك فوغل، المحتجز ظلمًا هذا الأسبوع.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن روبيو سيسافر إلى المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة كجزء من جولة أكبر إلى ميونخ والشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل، السبت، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من يوم أمس

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