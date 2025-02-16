مصرع اثنين في حريق تريلا بالطريق الصحراوي (صور)

لقي سائق وآخر مصرعه إثر اشتعال حريق داخل سيارة تريلا على طريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام الريف الأوروبي، إثر اصطدام التريلات تحمل رقم ب. د. ر 2983 بسور خرساني يوجد بمنتصف الطريق.

انتقلت قوات الحماية المدنية والخدمات المرورية المنتشرة على الطريق في محاولة للسيطرة على الحريق وقامت التحويلات المرورية بإغلاق الطريق البطيء المتجه من الإسكندرية للقاهرة.







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