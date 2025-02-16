منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

روّجت حسابات وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مُضللة زعمت وفاة ملك المغرب محمد السادس.

وشهدت منصات اجتماعية، منها فيسبوك وإكس، نشرًا غزيرًا لتلك المنشورات، مساء أمس السبت، مع ارتفاع معدلات البحث باسم ملك المغرب عبر محرك بحث جوجل.

على سبيل المثال، قدّرت منصة فيسبوك وجود أكثر من 77 ألف منشور حول الملك محمد السادس في غضون 3 ساعات على الأقل من ظهور هذه الموجة، التي يحتمل أن تكون جزءًا من حملة إلكترونية منسقة، لا سيما في ظل القفزة المُفاجئة في عدد المنشورات خلال وقت قياسي قصير.

اعتمدت المنشورات على نصوص وملصقات منسوبة إلى صحيفة "هسبريس" البارزة في المغرب، زاعمة أنها نشرت خبرًا يقول "الديوان الملكي المغربي: وفاة الملك محمد السادس". في حين زعمت صفحات أخرى وجود "أخبار متداولة عن وفاة ملك المغرب محمد السادس".

وأظهر تدقيق موقع CNN بالعربية عدم صحة ما احتوته المنشورات من مزاعم حول وفاة الملك محمد السادس. ولم تنشر وسائل الإعلام المغربية الرسمية أو المحلية شيئًا حول ذلك. وكان آخر بيان للديوان الملكي المغربي منشورًا في موقع وكالة الأنباء المغربية الرسمية بتاريخ 23 ديسمبر الماضي.

لاحقًا، أصدرت "هسبريس" بيانًا، مساء أمس السبت، قالت فيه: "يتواصل مسلسل إقحام جريدة هسبريس الإلكترونية في ترويج أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستغلال الهوية البصرية للجريدة". واتهمت الصحيفة ما سمته "جهات معادية للمغرب" بنشر "خبر زائف يستهدف مؤسسة دستورية".

ورُغم أن مروجي المنشورات المُضللة عن العاهل المغربي حاولوا محاكاة ملصقات هسبريس، إلا أنه يمكن ملاحظة اختلاف نوع الخط المستخدم عن ما اعتادت الصحيفة استخدامه في تغطياتها الإخبارية، مع وجود أخطاء إملائية لافتة في المنشورات الزائفة.

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