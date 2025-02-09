أخبار الحوادث اليوم: ضبط 3 قضايا غسل أموال بـ287 مليون جنيه.. رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه.. تفاصيل مقتل تاجر عقارات ببني سويف

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم بقتل طالب نجع حمادي إلى فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي فى إعدامه.

حصلت "فيتو" على صور للمتهمة "جوى.ح.ع.ح، 52 عامًا" بعد إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، بعد صدور حكم محكمة جنايات طنطا بإعدامها بتهمة قتل الطفلة ريماس.و، 3 سنوات في جريمة هزت الرأي العام.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 3 قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت 287 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية مخدرات وسلاح وعملة.

قضت محكمة جنايات مستأنف مطروح، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه.

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس "مينى باص" على الطريق السياحى، اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة حبس الراقصة وعد 6 أشهر وكفالة مالية 200 جنيه في اتهامها بتعمد الإغراء

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز إلى جلسة 22 فبراير الجاري، لعدم حضور سند الوكالة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (5 أشخاص) حال استقلالهم 3 سيارات بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهم (37 ألف عبوة سجائر "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا").

لقى تاجر مخدرات مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا بمضبوطات 7.7 مليون جنيه.

أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لارتكابهما جريمة قتل بشعة بأن قاما بقتل تاجر عقارات مسن بمحافظة بني سويف.

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