أخبار الحوادث اليوم: ضبط 3 قضايا غسل أموال بـ287 مليون جنيه.. رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه.. تفاصيل مقتل تاجر عقارات ببني سويف
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
حكم قضائى بإحالة أوراق قاتل طالب نجع حمادى لـ المفتي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم بقتل طالب نجع حمادي إلى فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي فى إعدامه.
الصور الأولى للمتهمة بقتل الطفلة ريماس بعد إحالة أوراقها للمفتي
حصلت "فيتو" على صور للمتهمة "جوى.ح.ع.ح، 52 عامًا" بعد إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، بعد صدور حكم محكمة جنايات طنطا بإعدامها بتهمة قتل الطفلة ريماس.و، 3 سنوات في جريمة هزت الرأي العام.
الداخلية تضبط 3 قضايا غسل أموال بـ 287 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 3 قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت 287 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية مخدرات وسلاح وعملة.
رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ
قضت محكمة جنايات مستأنف مطروح، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه.
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق السياحي بالجيزة
أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس "مينى باص" على الطريق السياحى، اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تأييد حبس الراقصة وعد 6 أشهر لاتهامها بنشر فيديوهات مخلة
أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة حبس الراقصة وعد 6 أشهر وكفالة مالية 200 جنيه في اتهامها بتعمد الإغراء
تأجيل أولى جلسات محاكمة نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز إلى جلسة 22 فبراير الجاري، لعدم حضور سند الوكالة.
إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (5 أشخاص) حال استقلالهم 3 سيارات بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهم (37 ألف عبوة سجائر "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا").
مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا
لقى تاجر مخدرات مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا بمضبوطات 7.7 مليون جنيه.
تفاصيل جريمة قتل تاجر عقارات ببني سويف
أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لارتكابهما جريمة قتل بشعة بأن قاما بقتل تاجر عقارات مسن بمحافظة بني سويف.
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