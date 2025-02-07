لحظة دهس أتوبيس لـ4 أشخاص داخل دير سمعان بمنشأة ناصر(فيديو)

حصلت فيتو على مقطع فيديو يرصد لحظة دهس أتوبيس رحلات مدرسية لـ 4 أشخاص داخل دير سمعان بمنطقة منشأة ناصر.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران دهسهما أتوبيس رحلات مدرسية داخل دير سمعان بمنطقة منشأة ناصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث دير سمعان بمنشأة ناصر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث داخل دير سمعان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 2 أخرين دهسهم أتوبيس رحلات مدرسة نيجة خلل بالفرامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.