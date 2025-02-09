الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا

إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (5 أشخاص) حال استقلالهم 3 سيارات بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهم (37 ألف عبوة سجائر "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا").

إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا
إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا

إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا.

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