الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق السياحي بالجيزة

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق السياحى

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس "مينى باص" على  الطريق السياحى، اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 حادث تصادم بالطريق السياحى 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين  بالطريق السياحى.

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وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وتبين بالفحص تصادم سيارة ميكروباص ومينى باص، مما أسفر الحادث عن إصابة 10 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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