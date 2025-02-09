مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

لقى تاجر مخدرات مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا بمضبوطات 7.7 مليون جنيه.

مصرع تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا بمضبوطات 7.7 مليون جنيه

مصرع تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية محاولة (عنصر إجرامى شديد الخطورة – سبق اتهامه فى عدد من الجنايات ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها بقنا.

وباستهدافه وفقًا لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (16 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " آيس، هيروين " – بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7,7 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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