حكم قضائى بإحالة أوراق قاتل طالب نجع حمادى لـ المفتي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم بقتل طالب نجع حمادي إلى فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي فى إعدامه.

حكم قضائى فى نجع حمادى

تعود أحداث القضية إلى مارس 2024، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.ح" سائق، تهمة قتل "إسلام.ع.ع" طالب عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة هاتفه المحمول، بسبب خلافات بينهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بإرتكاب الواقعة، واحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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