الإثنين 21 أكتوبر 2024
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حوادث

قرار جديد بشأن المتهمة بقتل الطفلة ريماس وإلقاء جثتها في ترعة بالغربية

حبس المتهمة
حبس المتهمة

أمرت النيابة المختصة، بحبس ربة منزل متهمة بقتل الطفلة ريماس فى الغربية وإلقاء جثتها فى إحدى الترع، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

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تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى  مأمور مركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، بلاغا من الأهالي باختفاء طفلة في العقد الأول من العمر، بعزبة حسام الخطيب التابعة لدائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن الطفلة تدعى “ريماس ”3 سنوات، متغيبة عن منزلها  الكائن بعزبة حسام الخطيب التابعة لدائرة مركز السنطة.

 

قتل الطفلة ريماس

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض اختفائها وتفريغ كاميرات المراقبة بشوارع العزبة والقرى المجاورة لمحاولة الوصول لها، وتتبع خط سيرها.

وتمكن فريق البحث من انتشال الجثة وإلقاء القبض على المتهمة “نجوى.م” 45 سنة جارة أسرة  المجني عليها وقيامها بارتكاب جريمتها سبب خلاف مع أسرة المجني عليها فقررت الانتقام منهم بالتخلص من الطفلة وإلقاء الجثة فى إحدى الترع لإخفاء الجريمة.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسها والتصريح بدفن جثمان الضحية بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

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قتل الطفلة ريماس مركز شرطة السنطة مديرية أمن الغربية

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