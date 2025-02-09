الداخلية تضبط 3 قضايا غسل أموال بـ 287 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 3 قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت 287 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية مخدرات وسلاح وعملة.

كشف 3 قضايا غسل أموال بـ287 مليون جنيه



كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.



كما ضبط شخصين بقنا لقيامهما بغسـل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، كما جرى ضبط 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة المختصة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين احتياطيا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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