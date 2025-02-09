الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على تاجري سلاح بتهمة غسل 137 مليون جنيه بقنا

غسل اموال
غسل اموال

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجرى سلاح  بقنا لقيامهما بغسل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

 تاجرى سلاح بتهمة غسل 137 مليون جنيه بقنا 

 

اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة قنا؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية وأراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية).

 

القبض على المتهمين بتعذيب شاب حتى الموت لسرقته بالبحيرة

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق السياحي بالجيزة


وقدرت أعمال الغسل بـ 137 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية الاتجار بالأسلحة النارية أجهزة وزارة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غسل الأموال المتحصلة قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

القبض على المتهمين بتعذيب شاب حتى الموت لسرقته بالبحيرة

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق السياحي بالجيزة

الداخلية تنظم زيارة لطلبة أكاديمية الشرطة لمراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

ارتكب 21 جريمة، ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية

قوافل الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج أكثر من 34 بطاقة وشهادة مميكنة

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية

تحرير أكثر من 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ارتكبوا 17 جريمة، سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنيا

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

القومي للأجور يرفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%

رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

وزير العمل: العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة

عضو "القومي للأجور": القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية  دخول المستشفى في المنام وعلاقتها بالتخلص من الضغوط النفسية

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية