القبض على تاجري سلاح بتهمة غسل 137 مليون جنيه بقنا

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجرى سلاح بقنا لقيامهما بغسل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



تاجرى سلاح بتهمة غسل 137 مليون جنيه بقنا

اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة قنا؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية وأراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية).



وقدرت أعمال الغسل بـ 137 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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