السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان في سب ياسمين عز

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

تنظر غدا الأحد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، أحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف بحق الإعلامية المصرية ياسمين عز.

 

استدعاء مالك عقار تعرض لانهيار جزئي في عين شمس

المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار بالحشيش في المرج

 

أزمة نيشان وياسمين عز

وكان الإعلامي نيشان أعلن عن استضافة  ياسمين عز وحضورها جلسة الحوار بينهما في منتدى_الإعلام_العربي في دبي، قائلًا ولم تحضر فعلق قائلا: "أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".
 

وكتبت ياسمين عبر حسابها بموقع فيسبوك في وقت سابق: انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى… وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقيًّا وقانونًا، وأنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم".

وكان نيشان روج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس للجلسة التي كانت من المفترض أن يحاور فيها ياسمين عز، حيث كان قد كتب: "هل لديك سؤال تطرحه على الإعلامية ياسمين عز في لقاءٍ ضمن #منتدى_الإعلام_العربي في دبي؟ سأختار بعضًا من أسئلتكم.. شكرًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية نيشان الاعلامي اللبناني نيشان الإعلامية ياسمين عز

مواد متعلقة

9 فبراير، محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان في سب ياسمين عز

مي سليم لـ ياسمين عز: فيديو اعملي الشاي لأخوك خلاني هكسر التليفزيون
ads

الأكثر قراءة

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

شتمني بأهلي، ناصر ماهر يصدر بيانا رسميا بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان وإمبولي في الشوط الأول

منوعات

المزيد

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

المزيد

خدمات

المزيد

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية