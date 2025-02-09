تفاصيل جريمة قتل تاجر عقارات ببني سويف

أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لارتكابهما جريمة قتل بشعة بأن قاما بقتل تاجر عقارات مسن بمحافظة بني سويف.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف من كشف غموض مقتل تاجر عقارات مسن بعد إجراءات تحريات مكثفة حول الواقعة تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي والمقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز بني سويف.

بدأت الواقعة بتلقي المقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز بني سويف بلاغا يفيد باختفاء رجل يبلغ من العمر 71 عامًا من إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، لتتبع خيوط القضية خلال التحقيقات ثارت الشبهات حول أحد جيران المجني عليه وأحد أصدقائه وباستجوابهما اعترفا بتورطهما في الجريمة.

وأكدا المتهمان في أقوالهما، أنهما توجها إلى القتيل بحجة ان لديهما منزلا يريدا شرائه له، باعتبار القتيل تاجر عقارات واحضر القتيل مبلغا ماليا معه أثناء مغادرته منزله مع المتهمان

وأشار المتهمان خلال التحقيق إلى أنهما استغلا طلب القتيل لصلاة المغرب بعد معاينته لمنزل يريدا شرائه وأنه موجود فى منزلهما، وقبل خروجه من منزلهما كمما فمه لمنعه من الاستغاثة، مما أدى إلى وفاته خنقًا ووضعوا شريط لاصق على فمه وبعد تنفيذ الجريمة، استأجرا سيارة سرفيس بمبلغ 300 جنيه لنقل الجثمان والتخلص منه في مصرف بقرية قلة بمركز إهناسيا.

وعلى رأس قوة أمنية برئاسة اللواء محمد الخولي والمقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز بني سويف تمت مداهمة موقع المتهمين والقبض عليهما وخلال التحقيقات، اعترفا بسرقة مبلغ 11 ألف جنيه من القتيل كانت مع القتيل تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

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